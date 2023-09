Morkovkina aega venitanud vastasest: see oli meile nagu kompliment

Eesti koondis võõrustas uhiuue naiste Rahvuste liiga avamängus Tartus Tamme staadionil Kasahstani rahvusnaiskonda. Kumbki naiskond ei suutnud mängu vältel otsustavat läbimurret leida ja kohtumine lõppes väravateta viigiga.

See oli üks haruldastest mängudest, kus just Eesti koondis survestas vastast. Kashastan venitas aega, kus aga sai, püüdes mängu tappa. "See oligi nagu meile kompliment. See oli väga, väga suur üllatus meie jaoks. Üle pika aja ütleks, et esmakordselt keegi üritab ära tappa mängu meie vastu," ütles peatreener Anastassia Morkovkina.

Kui Eestil oli suletud uste taga viimase kontrollmängu pidanud vastase kohta värsket infot raske saada, siis Kasahastan sai läbi kruttida Eesti tänavuste maavõistluste videod.

Koondise väravavaht Karina Kork ütles, et naiskonnal läks veidi aega Kasahstani taktika mõistmisega. "Kasahstan pani kinni kesktsooni, mida lootsime kasutada, mis tähendas, et pidime ise selle platsil lahendama. Sellega läks natukene aega, aga usun, et saime mängu väga hästi sisse ja seda näitas ka see, et vastased hakkasid aega venitama ja mängu tapma," sõnas puurilukk.

Nooreduskuuri läbival Eesti koondisel olid väljakul ka nooremad mängijad ning kõik viis vahetust tõid värskust. "Meie vahetusmängijad on väga kvaliteetsed, et meil on pingilt võtta. Ma arvan, et treenerite jaoks on päris suur peavalu see, et keda nimetada sinna 11 sekka ja kes siis peavad pingil valmis olema ja keda, millal sisse vahetada," lisas väravavaht.

Eesti koondise järgmine kohtumine toimub teisipäeval, 26. septembril, kui Rahvuste liiga teises kohtumises minnakse vastamisi Iisraeliga. "Esimene ärevushoog on läbi ja ma väga loodan ja ma arvan, et teine mäng meil tuleb paremini välja, sest nüüd on see ärevus maas ja me hakkame mängima oma mängu," ütles peatreener Morkovkina.

Kõik kolm Baltimaade naiskonda kuuluvad uues Rahvuste liigas C-divisjoni ja ainsana neist avas kohe punktiarve Eesti. Läti kaotas 0:1 Maltale ja Leedu 0:2 Luksemburgile.