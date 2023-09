Tattar tõusis viimase rajaga USA lahtiste liidriks, Unt ja Tätte esikümnes

Ebastabiilse avapäeva seljatanud Tattar kerkis USA naiste lahtistel meistrivõistlustel teise võistluspäeva järel teisele kohale ning mängis laupäeval puhtalt, visates vaid ühe bogey. Kahekordne maailmameister sai kuuendal rajal kirja eagle'i, lisaks viskas ta viis birdie't. Tattar lõpetas võistluspäeva tulemusega -6.

Kristin Tattar gets as close as possible to the outside trees and is rewarded with the best drive of the lead card on Hole 3 pic.twitter.com/gGeJ1Y8XWF — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) September 23, 2023

Võistlust kuni kolmanda võistluspäeva viimase rajani juhtinud soomlanna Henna Blomroos mängis Tattariga sarnaselt väga puhtalt, kuid läbis päeva viimase raja tulemusega neli viset üle par'i, langedes sellega üldarvestuses Tattari taha.

Eestlanna on kolme päeva peale sooritanud kokku 194 viset, Blomroos jääb temast nüüd kahe viske kaugusele. Kolmandal kohal on ameeriklanna Ohn Scoggins, temast ühe viske kaugusel on kaasmaalane Hailey King, kes edestab omakorda Sarah Hokomit ühe viskega.

Turniiril kõrget klassi näidanud Kristi Unt on kolme võistluspäeva järel tulemusega -4 kuuendal kohal, jagades seda norralanna Lykke Lorentzeni ja soomlanna Eveliina Saloneniga. Keiti Tätte on visanud ühe viske par'ist vähem ja jagab ameeriklanna Jessica Weesega kümnendat kohta. Kaidi Allsalu on tulemusega +8 31. positsioonil.