Arand hooaja viimase etapi eel: esialgne plaan on ära näha finiši lipp

Eelmisel etapil Portugalis kindlustas MM-tiitli Araabia Ühendemiraatide piloot Rashed Al Qemzy, kellele see oli senise karjääri jooksul neljandaks MM-tiitliks. Arand finišeeris Portugalis viiendana ning jagab üldarvestuses 29 punktiga teist-kolmandat kohta koos leedulase Edgaras Riabkoga.

"Peso de Regua võistlus läks üldiselt hästi. Kvalifikatsoonis sõitsin välja kolmanda aja, aga tundsin, et olin suuteline rohkemaks. Sõit algas hästi ja hoidsin veel esimese ringi lõpus kolmandat kohta, kuid olin ametis eesoleva konkurendi ründamisega, et ei märganud selja tagant lähenevat Mansoor Al Mansoorit, kes suutis kolmanda koha minult näpsata," meenutas Arand eelmist etappi. "40. ringil trimmi pump kuumenes üle ja mootor jäi ülemisse asendisse kinni. Kuniks pump maha jahtus ja uuesti tööle hakkas, olin kuuendale kohale lagenud. Sõidu lõpuks suutsin tagasi viiendale kohale tõusta ja sellel positsioonil ka sõidu lõpetasin."

Veemotos katkestab igal võidusõidul keskmiselt kaks kuni neli võistlejat tehnilistel põhjustel. "Tehnika on täitsa hästi vastu pidanud. On olnud väiksemaid porbleeme, nii nagu uude võistlusklassi minnes ikka juhtub. Mõningaid asju ei oska lihtsalt ette näha või kontrollida, aga üldiselt võivad mehaanikud ennast esimese aasta kohta väga hästi tunda. Suuri apse pole seni veel ette tulnud," kiitis Arand meeskonda.

Stefan Arand Autor/allikas: Viesturs Lacis

Arand sõidab MM-sarjas esimest hooaega. "Hetkel tundub, et kogenud sõitjatel on ikkagi päris suur eelis. Kui Formula 4 võistlusklassis oli meil enamasti kolm põhilist võistlusvinti - kaks kvalifikatsiooni oma ja üks sõidu, siis F2-s tundub, et igal rajal on oma kvalifikatsiooni ja sõidu vint. Tänu sellele on kogenud sõitjatel juba enne kohale jõudmist mingi pidepunkt olemas, mille pealt valikuid teha. Meil on kogu see töö alles ees," tõdes 19-aastane piloot.

MM-sarja hooaja viimase etapi kvalifikatsioonid sõidetakse laupäeval ja põhisõit pühapäeval. "Eraldi taktikat viimaseks etapiks ei ole. Esialgne plaan on sama, mis on ka kõigil teistel etappidel olnud: lõpetada ilma suuremate probleemideta ja näha ära finiši lipp," lisas Arand.