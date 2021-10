Ajalooline Inglismaa jalgpalliklubi läheb ikkagi saudide kontrolli alla

Vastuoluline, umbes 300 miljonit naela (353 miljonit eurot) väärt tehing jäi eelmise aasta juulis pooleli, sest see ei leidnud Inglismaa kõrgliiga Premier League'i heakskiitu. Liigale avaldas muret klubi seotus Saudi Araabia valitsusega; nüüd on Premier League enda sõnul saanud kinnituse, et tehingus kesksel kohal olev konsortsium PIF on Saudi Araabia kuningriigist eraldiseisev organisatsioon.

Tehingu jõustumisele aitas kahtlemata kaasa see, et Saudi Araabia tühistas hiljuti telekanalile beIN Sports neli aastat kehtinud levikeelu, mille järel saab riigis taas legaalselt pakkuda Premier League'i mängude ülekandeid.

Saudi konsortsium hakkab kontrollima 80 protsenti klubist, kümme protsenti läheb miljardäride Simon ja David Reubeni valdusesse ja ülejäänud kümne protsendi omanikuks saab Lähis-Ida investoritega pikaaegseid kontakte omanud ärinaisele Amanda Staveleyle kuuluv firma PCP Capital Partners.

Kuigi Mike Ashley lahkumine tekitab Newcastle'i fännides kahtlemata rõõmu, ei võtnud kõik grupid uudist hästi vastu: näiteks tähendab tehing Amnesty Internationali Suurbritannia osakonna juhi Sacha Deshmukhi sõnul "Saudi võimude katset riigi õõvastava inimõiguste rikkumiste nimekirja tippjalgpalli glamuuri läbi puhtaks pesta".