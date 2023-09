Kangur hüvastijätumängu järel: süda on absoluutselt rahul

Legendide lahingu võitis Kalev/Cramo, kes alistas Tartu võistkonna 63:48. Kangur viskas kaheksa punkti ja võttis seitse lauapalli, üleplatsimees oli 21 punkti visanud Branko Mirkovic. Tartlaste poolelt tõi Kristo Saage 11 ning Marek Doronin ja Timo Eichfuss kaheksa punkti.

"Iga sekundit ja minutit nautisin. Saime vanade sõpradega kossu mängida, natuke publikul meelt lahutada. Arvan, et kõigil oli tore," sõnas Kangur.

Karjääri jooksul mängis pikalt Itaalia tippklubides leiba teeninud Kangur ka neli hooaega Euroliigas. Kuu aja pärast tähistab pärnakas oma 41. sünnipäeva. "Absoluutselt on süda rahul. Kui oleksin varem lõpetanud, oleks võib-olla midagi kripeldama jäänud. Nüüd tunnen, et see oli õige aeg. Olen väga rahul," kinnitas Kangur.

Mis elu Eesti korvpallilegendile järgmisena pakub? "Homme puhkame ja vaatame, mis ülehomme toob!"