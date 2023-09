Kangur lahkumismängu eel: unistused väga kõrged ei olnud, aga tegin oma ära

Kangur teatas augustis, et on otsustanud mängijakarjäärile joone alla tõmmata. Pärnus kasvanud ja 2000. aastal profimängijaks saanud ääremängija ütles, et tema ägedaim mälestus pärineb ajast, kui Milanoga Itaalia meistriks tuli.

"Peale lõpuvilet umbes 10 000 inimest jooksis platsi peale. Natuke pani jalga väristama, kergelt ohtlik, aga samas kõik emotsioonid olid positiivsed," tuletas Kangur karjääri eredamaid mälestusi meelde. "Kindlasti Eesti koondisega mängud, kui me EM-ile saime. Võitsime Bulgaariat otsustavas mängus kodus ja Saku Suurhall oli paksult rahvast täis ja ergutas meid."

Ühtlasi jääb talle mängijakarjääri meenutama ka arm, mis teda iga kord peeglisse vaadates ilmutab. "Itaalias õnnestus mul Kanada koondise mängijaga peatpidi kokku joosta ja eluks ajaks saadab mind peeglisse vaadates arm. See on väike detail," ütles Kangur.

Kangur jõudis korvpalli juurde 16-aastaselt, mistõttu ei olnud tal karjääri osas suuri unistusi. "Alustasin hilja ja ega mul algusaastatel erilist ettekujutust ei olnud, et mis saab. Unistused väga kõrged ei olnud, aga tegin oma ära, ma loodan," ütles üks Eesti ajaloo edukamaid mängijaid.

Kristjan Kangur Autor/allikas: ERR

On tal karjääris mingi hetk, millest ei suuda siiani lahti lasta? "Korvpall on selle koha pealt tore mäng, et sul tuleb uus võistlus ja mäng peale. Saad oma vead parandada ja endast parema poole välja tuua. Ei, mul pole midagi kahetseda," ütles Kangur.

Neljakordne Eesti meister ütles, et plaanib pärast karjääri ikkagi korvpalliga seotuks jääda. "Kas siis kuidagi treeneri ametis või kusagil tagataustal. Aga kindlasti kuidagi üritan sellesse sporti sisse jääda," ütles ta.

On tal pärast lahkumismängu lõpuvilet plaanis midagi erilist teha? "Eks ma siis lehvitan ja kummardan, tänan kõiki kaasaelajaid. Kukerpalli ma ei hakka tegema," lõpetas 40-aastane pärnakas.

Kristjan Kangur Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Kristjan Kanguri lahkumismäng toimub 21.septembril Tallinnas Tondiraba Jäähallis. Kohtumises astuvad väljakule Kalev/Cramo ja Tartu legendid ning lisaks Kangurile jooksevad platsile Gregor Arbet, Janar Talts, Valmo Kriisa, Rait Keerles, Howard Frier, Timo Eichfuss ja mitmed teised armastatud korvpallurid. Meeskondi juhendavad Alar Varrak (BC Kalev/Cramo) ja Üllar Kerde (Tartu).

Õhtu lõpetab PAF Eesti-Läti Ühisliiga avalöök eelmise hooaja Eesti meistri BC Kalev/Cramo ning hõbedameeskonna Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vahel.