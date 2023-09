Tarmo Tiisler: "100 spordihetke" on minu elu üks huvitavamaid tööotsi üldse

Tänavu 8. detsembril täitub 100 aastat olümpialiikumisest Eestis. Eesti Rahvusringhäälingu sporditoimetus valis sel puhul välja Eesti spordisajandi sada olulisemat spordisündmust ja -lugu, mis tulevad ETV ekraanile igal õhtul "Aktuaalse Kaamera" ja "Spordiuudiste" vahel.

Esimese hetke kangelane on male suurmeister Paul Keres. "Meil on selline veendumus, kogemus ja traditsioon, et kuivõid ETV spordiarhiiv on rahvuslik väärtus, mida meil on võimalus ja tegelikult kohustus vaatajatega jagada, siis varasematel aastatel oleme teinud sellised projekte nagu näiteks "Võrkpallisajand", "Jalgpallisajand" ja eelmisel aastal "Kergejõustikusajand"," selgitas Saarna.

"Tänavu on loogiline rääkida olümpiasajandist, aga ka Eesti spordist laiemalt. See sajand pakub tohutu hulga erinevaid sündmusi, inimesi ja isiksusi. Nii me otsustasime, et teeme sajaosalise sarja, mis käsitleb sadat Eesti spordihetke."

"Kõigepealt panime selle paika, et me ei hakka liikuma aastanumbrite ja medalite vahel ja siis neid omavahel lausetega siduma," lisas Tiisler. "Tegemist on meeldivalt subjektiivse nägemusega sellest, miks üks või teine inimene, sündmus või koht on Eesti inimese jaoks oluline olnud."

"Päris kohe oli selge, et me ei hakka pingerida koostama, kuna hetkede hulka kuuluvad ka kohad, näiteks Pirita-Kose-Kloostrimetsa ringrada või Tehvandi spordikeskus. Selliste nähtuste reastamine või paremusjärjestusse panemine on võimatu ülesanne," märkis Saarna.

Tarmo Tiisler tunnistas, et saate kokkupanemine oli suur privileeg. "See on andnud mulle võimaluse võtta kokku Eesti spordi lugu ja sõnastada mingisugused asjad. Mõned hetked on sellised, mida olen teismelisena või ajakirjanikuna kogenud, aga on ka selliseid, mida keegi meist ei ole kunagi isiklikult kogenud. Just nendele varasematele hetkedele oli väga huvitav tähendust anda ja konteksti luua. Näiteks eelmise sajandi algusesse minna ja mõelda, mida tähendas olümpiamedal sada aastat tagasi, kuidas resoneerus ja miks ta siis oluline oli. See oli kõige huvitavam osa ja võin öelda, et see on minu elu üks huvitavamaid tööotsi üldse."

Saarna tõi välja veel, et hetkede valimisel keskenduti rohkem tähendusele kui faktidele. "Me ei loe üles kõiki saavutusi ja tulemusi. Eraldi eesmärk oli see, et kui vähegi võimalik, siis tõime arhiivist välja peategelase sünkrooni, et selle ajastu hõngu ja maitset juurde anda."

"100 spordihetke" panid kokku Rivo Saarna, Tarmo Tiisler ja Kristjan Kalkun. Režissöör on Ülle Õun ja tekste loeb Tiina Vilu.