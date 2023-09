Putin kritiseeris rahvusvahelist spordijuhtimist

2024. aasta Pariisi olümpiamängude eel pole Venemaa ega sõjalise liitlase Valgevene osalemise kohta otsust langetatud. Pigem on praeguse seisuga tõenäoline, et Venemaa ja Valgevene sportlased pääsevad mängudele neutraalse lipu all. Prantsusmaa president Emmanuel Macron sõnas eelmisel nädalal, et olümpiamängudel ei tohiks lehvida ükski Venemaa lipp.

Vladivostokis toimunud majandusfoorumil küsiti teema kohta ka sellel osalenud Venemaa presidendilt Putinilt, kes viitas nüüdisaegsete olümpiamängude algatajale Pierre de Coubertinile.

"Mis puudutab olümpialiikumist, siis ma ütleks nii. Ma arvan, et tänaste rahvusvaheliste alaliitudede juhtkonnad ja rahvusvaheline olümpiakomitee ise moonutavad Pierre de Coubertini algset ideed - sport peaks olema väljaspool poliitikat. See ei tohiks inimese lahutada, vaid peaks neid ühendama," sõnas Putin.

Ta kritiseeris ka viimastel kümnenditel toimunud spordi "vastuvõetamatut kommertsialiseerimist" ja lisas, et olümpiamängud on langenud finantshuvide lõku. Olümpialiikumist kui sellist nimetas Putin manduvaks ega enam mitte oma põhifunktsioone täitvaks. "Asi pole ju vaid rekordite püstitamises, vaid inimeste ühendamises," lausus Venemaa president.

Tegelikult on inimeste ühendamist rõhutanud ka rahvusvaheline olümpiakomitee eesotsas organisatsiooni presidendi Thomas Bachiga, kelle sõnul tuleb samuti hoida sport ja poliitika lahus, et sport ei kaotaks võimet inimesi liita.

Venemaa sõjalise agressiooni sihtmärk Ukraina on varem ähvardanud Pariisi olümpiamänge boikoteerida, kui Venemaa ja Valgevene peaksid saama osa võtta. Aga tänavu suvel teatas riigi spordiminister Reutersile antud intervjuus, et sellest ähvardusest võidakse loobuda, kui nende riikide sportlased võistlevad üksnes neutraalse lipu all.