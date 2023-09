Eesti jalgpallikoondis jäi ka Belgiale viie väravaga alla

Eesti koondis jäi juba 4. minutil kaotusseisu, kui nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele vastaste rekordinternatsionaal Jan Vertonghen. Veerand tundi hiljem kasvatas Karl Jakob Heina klubikaaslane Leandro Trossard võõrustajate eduseisu kaheväravaliseks. Eesti parim võimalus avanes 24. minutil, kui Joonas Tamme pikale söödule jõudis esimesena jaole Henri Anier, kes lükkas Wout Faesi jõulise tõukega eemale ja sai löögile, aga pall tabas latti.

Teise poolaja alguses lõi Romelu Lukaku kolmeminutilise vahega kaks väravat. Lukaku tõusis oma tabamustega EM-valiksarja resultatiivseimaks väravakütiks, ründajal on viiest valikmängust kirjas kaheksa väravat. Kaks minutit enne normaalaja lõppu vormistas vahetusest sekkunud Charles de Ketelaere kohtumise lõppseisu.

Belgia jätkab F-valikgrupis liidrina. Eesti on ühe punktiga viimasel ehk viiendal kohal. Eesti koondise järgmine valikmäng leiab aset 13. oktoobril, kui A. Le Coq Arenal võõrustatakse Aserbaidžaani.

Tabeliseis F-valikgrupis:

1. Belgia - 13 punkti (5 mängust)

2. Austria - 13 p (5)

3. Rootsi - 6 p (5)

4. Aserbaidžaan - 1 p (4)

5. Eesti - 1 p (5)

Enne mängu:

Vaid mõni päev pärast Rootsilt saadud hirmutavat viieväravalist kaotust tuleb Eesti jalgpallikoondisel ennast valmis panna veelgi keerulisemaks mänguks, kui täna hilisõhtul minnakse vastamisi maailma edetabeli viienda koondise Belgiaga.

Juunis peetud esimeses omavahelises EM-valiksarja kohtumises sai Belgia Eesti üle 3:0 võidu. Seda eesotsas Romelu Lukakuga, kes on Eesti vastu karjääri jooksul löönud kolme mänguga kuus väravat. Laupäeval said belglased 1:0 jagu Aserbaidžaanist ning tõusid F-valikgrupis liidrikohale.

Mattias Käit ütles mängu eel, et koondis on suurt kaotust Rootsi vastu väga palju analüüsinud. "Tagasiside, võime öelda, et ei ole hea olnud. Väga palju asju, mis me valesti tegime ja seda näitab ka skoor. Nüüd kui Belgia vastu tahame midagi kätte saada, peame väga palju korrektuure tegema," sõnas poolkaitsja. "Belgia on kindlasti tugevam kui Rootsi. Vaatasime mängu, kuidas nad Aserbaidžaaniga mängisid. Kindlasti on kohti, kus me saame ka Belgiat nõelata, aga muidu on väga tehnilised."

Eesti on Belgiaga varem kohtunud üheksal korral ning kaotanud kaheksa matši. Ainus helge hetk pärineb 2009. aastast, kui Eesti teenis MM-valiksarja kohtumises Raio Piiroja ja Konstantin Vassiljevi tabamustest 2:0 võidu.

Tänane kohtumine on märgiline Belgia rekordinternatsionaalile Jan Vertonghenile, kes saab Eesti vastu kirja oma 150. koondisemängu.

Avavile kõlab Brüsselis kuningas Baudouin'i nimelisel staadionil kell 21.45. Lisaks Belgia - Eesti kohtumisele leiab F-valikgrupis aset Rootsi - Austria mõõduvõtt.

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal 22/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – Hebar 1918 14/0

Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 1/0

Kaitsjad

Karol Mets (16.05.1993) – FC St. Pauli 87/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 57/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Botev Plovdiv 53/4

Artur Pikk (05.03.1993) – Odra Opole 50/1

Nikita Baranov (19.08.1992) – Jerevani FC Pjunik 46/0

Märten Kuusk (05.04.1996) – Ujpest FC 25/0

Maksim Paskotši (19.01.2003) – Zürichi Grasshopper 18/0

Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 8/1

Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 151/26

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 106/17

Henri Anier (17.12.1990) – Lee Man 8/21

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Tallinna FC Flora 60/1

Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid 49/8

Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 26/2

Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko 26/0

Erik Sorga (08.07.1999) – Sumgayit FK 26/4

Markus Poom (27.02.1999) – Shamrock Rovers FC 16/0

Georgi Tunjov (17.04.2001) – Delfino Pescara 1936 11/0

Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Dordrecht 6/0

Alex Matthias Tamm (24.07.2001) – Nõmme Kalju FC 1/0

Belgia koondise koosseis:

Väravavahid

Koen Casteels (25.06.1992) – VfL Wolfsburg 6/0

Matz Sels (26.02.1992) – Strasbourg 3/0

Arnaud Bodart (11.03.1998) – Standard Liege 0/0

Thomas Kaminski (23.10.1992) – Luton Town 0/0

Kaitsjad

Jan Vertonghen (24.04.1987) – Anderlecht 149/9

Timothy Castagne (05.12.1995) – Fulham 34/2

Arthur Theate (25.05.2000) – Rennes 9/0

Wout Faes (03.04.1998) – Leicester City 6/0

Zeno Debast (24.10.2003) – Anderlecht 3/0

Ameen Al-Dakhil (06.03.2002) – Burnley 2/0

Hugo Siquet (09.07.2002) – Cercle Brugge 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Yannick Carrasco (04.09.1993) – Al Shabab 67/10

Youri Tielemans (07.05.1997) – Aston Villa 61/5

Charles De Ketelaere (10.03.2001) – Atalanta 12/1

Amadou Onana (16.08.2001) – Everton 7/0

Olivier Deman (06.04.2000) – Werder Bremen 1/0

Orel Mangala (18.03.1998) – Nottingham Forest 7/0

Romelu Lukaku (13.05.1993) – Roma 109/75

Michy Batshuayi (02.10.1993) – Fenerbahce 52/27

Leandro Trossard (04.12.1994) – Arsenal 27/5

Jeremy Doku (27.05.2002) – Manchester City 15/2

Lois Openda (16.02.2000) – RB Leipzig 10/2

Dodi Lukebakio (24.09.1997) – Sevilla 9/0

Johan Bakayoko (20.04.2003) – PSV Eindhoven 5/1