Vassiljev: loodan, et Eesti publik annab meile võimaluse ennast parandada

"Mingi periood esimesel poolajal oli rootslaste jaoks väga edukas, nad realiseerisid oma võimalused kliiniliselt ära ja meie jäime kaitsetegevusega hätta. Pärast esimest poolaega tegime natuke parandusi, 0:3 seisul oli meil võimalusi mängu huvitavamaks teha, aga lõppkokkuvõttes võib öelda, et vastane oli meist üle," kommenteeris Eesti koondise kapten Konstantin Vassiljev mängu järel ERR-ile.

"Kas just nii suurelt - kui nii on, siis nii on. Neid kohti, kus saame juurde panna, on palju. Tahan tänada publikut, kes siin täna olid. Suur pettumus nii nende kui meie jaoks, aga loodan, et nad on kannatlikud ja annavad meile veel võimalusi ennast parandada," lisas Vassiljev.

Eesti jaoks jätkub EM-valikturniir teisipäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi tugeva Belgiaga. "Ei ole midagi teha: kolme päeva pärast ootab võib-olla veel raskem mäng, peame ennast kokku võtma ja tegema kõik, mis meist sõltub, et seda mängu väärikalt mängida," lisas koondise kapten.