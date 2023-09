Käit EM-valikmängu eel: Belgia on kindlasti tugevam kui Rootsi

Eesti koondis sai laupäeval kirja A. Le Coq Arena ajaloo suurima kaotuse, kui Rootsil lasti endale lüüa koguni viis väravat ning ise jäädi nulli peale. Nüüd ootab ees veelgi raskem ülesanne, kui teisipäeval kohtutakse Brüsselis maailma edetabeli viienda koondise Belgiaga.

Mattias Käit ütles mängu eel, et koondis on suurt kaotust väga palju analüüsinud. "Tagasiside, võime öelda, et ei ole hea olnud. Väga palju asju, mis me valesti tegime ja seda näitab ka skoor. Nüüd kui Belgia vastu tahame midagi kätte saada, peame väga palju korrektuure tegema," sõnas poolkaitsja.

Juunis peetud esimeses omavahelises valiksarja kohtumises sai Belgia Eesti üle 3:0 võidu. Seda eesotsas Romelu Lukakuga, kes on Eesti vastu karjääri jooksul löönud kolme mänguga kuus väravat. Laupäeval said belglased 1:0 jagu Aserbaidžaanist.

"Belgia on kindlasti tugevam kui Rootsi. Vaatasime mängu, kuidas nad Aserbaidžaaniga mängisid. Kindlasti on kohti, kus me saame ka Belgiat nõelata, aga muidu on väga tehnilised. Kindlasti Lukaku tipuründes on see, kellelt me peame kuidagi mängutuju ära võtma," sõnas Käit. "Peame keskenduma enda mängule ja tegema Belgial elu raskeks."

Eesti ja Belgia kohtumine algab teisipäeva õhtul kell 21.45, sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel.