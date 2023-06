Eesti jalgpallikoondis jäi EM-valikmängus Belgiale alla kolme väravaga

Sarnaselt laupäevasele võõrsilmängule Aserbaidžaani vastu näitas Eesti ka kohtumises Belgiaga 35 minutit ilusat jalgpalli, kui sundis maailma edetabeli neljandat koondist kõrge pressinguga mitmel puhul eksima ning lõi ise külalismeeskonna värava all võimalusi.

Seejärel näitas Milano Interi ründaja Romelu Lukaku aga kolme minuti jooksul oma kõrget klassi, kui oli 37. minutil kehavõitluses Rasmus Peetsonist üle ning suunas Aster Vranckxi paremalt äärelt tulnud tsenderduse viielt meetrilt võrku. Kolm minutit hiljem pani ta Eesti värava all jala vastu Arthur Theate'i vasakult äärelt tulnud madalale tsenderdusele ning tegi Belgia poolt vaadates seisuks 2:0.

Teisel poolajal üritas Thomas Häberli mängu muutust tuua vahetustega, saates esmalt väljakule Georgi Tunjovi ja Henri Anieri ning hiljem ka Rocco Robert Sheini, Erik Sorga ja Sten Reinkorti, aga ühtegi kindlat võimalust kodumeeskonnal Belgia värava all tekitada ei õnnestunudki. Silmapaistvateks olid Rauno Sappineni hea pööre karistusalas ja üle lati lennanud löök ning Markus Poomi heale eeltööle järgnenud Taijo Teniste luhtunud võimalus.

Mängu lõpus lisas Belgia veel kolmanda tabamuse, kui Yannick Carrasco hea läbisööt leidis 20-aastase Johan Bakayoko ning PSV ääreründaja saatis karistusalas löögi Karl-Jakob Heina parema posti kõrvale.

Austria võitis teises F-grupi teisipäevases mängus Rootsit 2:0 ja neljast mängust kogutud kümme punkti hoiavad neid valikgrupis esikohal, Belgial on teisena seitse punkti kolmest mängust. Rootsil on kolm ja Eestil ning Aserbaidžaanil üks punkt.

Enne mängu:

Belgia on F-valikgrupis kahest seni peetud mängust ühe võitnud ja ühe viigistanud, Eestil on Austrialt saadud kaotuse kõrval laupäeval Aserbaidžaanis teenitud viigipunkt.

Eesti on Belgiaga varem kohtunud kaheksal korral ning kaotanud seitse matši. Samasse valikgruppi kuuluti kahes eelmises MM-valiktsüklis, eestlased pidid vastu võtma 1:8, 0:2, 2:5 ja 1:3 kaotused.

Koondis võtab Belgia vastu täismaja publiku ees, sest esmaspäeva õhtul müüdi välja viimasedki piletid. See tähendab, et meeskonda toetab teisipäeval Tallinnas enam kui 12 000 inimest.

Kui Eesti koondises pole pärast 1:1 viigimängu Aserbaidžaaniga vigastustega probleeme tekkinud, siis Belgia saabus Tallinnasse staari Kevin De Bruyneta. Pärast Austriaga kohtumist lahkus tiimi juurest väravavaht Thibaut Courtois.

Belgia tavapärane kapten Kevin De Bruyne vigastuse tõttu selles valikmängude aknas koondise juures ei ole ning nii otsustati anda laupäevaseks kohtumiseks Austriaga pael Romelu Lukakule ja Eestiga mänguks Courtois'le.

"Otsustasime koos, et Romelu on kapten mängus Austriaga ja Thibaut homme Eestiga. See oli kõigi jaoks okei, aga pärast mängu tuli ta äkki minu juurde ja ütles, et läheb koju, sest on pettunud ja tunneb end solvatuna," lausus mulluse MM-finaalturniiri järel Belgia peatreeneriks saanud Domenico Tedesco esmaspäevasel pressikonverentsil.

"Alguses püüdsin teda väärikalt tunnustada. Minu silmis on ta maailma parim väravavaht. Armastan teda kui väravavahti, aga ka kui inimest. Olen šokeeritud," sõnas Tedesco, kes keeldus lahkamast, kas 31-aastase puuriluku mängud koondise eest on sellega mängitud.

"Olen üllatunud peatreeneri sõnadest pressikonverentsil, kus ta andis erapoolikut ja subjektiivset infot meie Austria-mängu järel toimunud eravestlusest," ütles Belgia koondise juurest lahkunud Courtois, vahendab Soccernet.ee.

"Tahan teha selgeks, et see ei ole ei esimene ega viimane kord, kui ma räägin treeneriga meeskonnasisestest probleemidest, küll aga esimene, kui teine osapool otsustab selle avalikkuse ette tuua. Ma olen väga pettunud, aga tahan teha selgeks, et peatreeneri hinnang ei peegelda täit tõtt," jätkas puurilukk.

"Rahvuskoondise kapteniks olemine ei sõltu tujudest või suvalistest otsustest, see peaks olema peatreeneri otsus, ja seda üritasingi ma talle selgeks teha," lisas Courtois, kelle sõnul mängis lahkumisotsuse juures rolli pisivigastus. "Eile (pühapäeva - toim) pärastlõunal käisin murettekitava parema põlvega arstlikus kontrollis. Läbi vaadati kõik vastavad materjalid, misjärel tehti otsus treeninglaagrist lahkuda," selgitas belglane.

"See on suur teema, sest tegemist on absoluutse maailma tippmängijaga. Tegemist on koondise jaoks väga-väga vajaliku mängijaga. Sellise mängija puudumine tekitab küsimusi. Põhjused on natuke kas ebaselged või tunduvad mitte nii arusaadavad," rääkis ERR-ile Eesti U-19 koondise peatreener Joel Indermitte.

"Suur võti on see, et tõenäoliselt hakkab Belgia suurte jõududega ründama. Võiks arvata, et nad võivad jääda üleminekutes haavatavaks. Aga tänapäeva jalgpall on läinud selliseks, et ka tipptiimid suudavad hoida end nii hästi tasakaalus, et see ei ole päris nii, et on suured vabad ruumid, et tulge ja jookske," vaatas Indermitte teisipäevasele mängule ette. "Hästi oluline on, et kui tekivad üleminekud ja on natuke ruumi, et me seal õnnestuks. Triblingu, hea söödu ja kiirusega. Need on võtmekohad, kus peame õnnestuma, kui tahame ise ka ohtlikud olla."