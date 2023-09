Peetson: peame peeglisse vaatama ja peas järeldused tegema

Rasmus Peetson, kindlasti meel on mõru pärast sellist 0:5 kaotust Rootsile. Mis see peamine järeldus on, mida sellest mängust nüüd kohe, vastselt pärast kohtumist teha?

Jah, see on selline mäng, mida tahaks ruttu unustada, aga õnneks tuleb uus mäng peale, kus saame ennast parandada. Mis mängust rääkida? Ma arvan, et puudu jäi enesekindlusest natukene, kaotasime teisi palle, mille järel jäime rootslaste rünnakulaviinide alla ja jäime kaitses hätta.

Meil on järgmises mängus veelgi raskem vastane ja veel võõrsil, kus ei ole kodupubliku tuge selja taga. Kuidas seda enesekindlust nüüd nii kiiresti üles leida, et Belgia vastu paremini esineda?

Ma arvan, et peame kõik peeglisse vaatama lihtsalt ja peas mingid järeldused tegema. Siin polegi väga muud öelda.

Kas juba riietusruumis jõudis treener teile ka midagi julgustavat või siis laitvat öelda?

Jah, sõnum oligi see, et uus mäng tuleb peale, meil ei ole aega. Ei ole aega pead norus hoida. Peame töötama edasi ja vigade parandus tuleb teha.

Oled saanud ennast põhimeheks murda. Kuidas sa ise oled rahul sellega, mis siin koondise ümber käib, koondisega koos olemisega, nende laagritega? Kui palju need sulle andnud on?

Ma olen väga õnnelik, et olen siin. Treener on usaldanud mind ja eks ma näen igapäevaselt vaeva, et siin olla ja loodan, et karjääris saab sammu edasi ka teha varsti.