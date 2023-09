Mets kiirest avaväravast: see halvas täielikult meie mängustrateegia

Belgia läks teisipäevast kohtumist juhtima juba neljandal minutil, kui nurgalöögist tulnud pallile sai pea vahele kodumeeskonna rekordinternatsionaal Jan Vertonghen.

"Et lasta esimesest nurgalöögist endale värav, mis andis neile enesekindluse ja võttis pinged maha, oli vastu igasugust meie mänguplaani," rääkis kohtumise järel Eesti kaitsja Karol Mets. "Kindlasti see halvas täielikult meie mängustrateegia."

"See on ikkagi klassivahe. Meid ja Belgiat praegu võrrelda on kahjuks väga keeruline. Kindlasti on olukordi, mida saame ka paremini teha. Klassivahe, et nad ruumi üles leiavad ja meeste vahelt ära löövad," lisas Mets.

Eesti jaoks on tegemist teise järjestikuse viieväravalise kaotusega, laupäeval jäädi sama tulemusega koduväljakul alla Rootsile. Metsa sõnul ei ole mõtet mõelda, kumb mäng oli parem. "Punktimängudes lähtume ikkagi skoorist ja mõlemas mängus oli tulemuseks kaotus. Väga vahet ei ole," tõdes kaitsja.

Küll ütles Mets, et koondislased ei jäänud laupäevasese kaotusesse kinni. "Teame, et meil ei ole aega selliste asjade jaoks, et olla masenduses või lasta oma tunnetel enda üle kontrolli võtta. Peame olema kahe jalaga maa peal, iga järgmist mängu alustama positiivsete mõtetega," sõnas ta.