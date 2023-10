Markus Poom eesseisvast valikmängust: tuleb eneseusk üles leida

Jalgpalli kohta on viimase kuu aja jooksul tuliseid ja teravaid sõnavõtte tehtud – seda nii tulemuste osas kui ka mänguvälistel teemadel. Kuidas mõjutab see pallureid, kes taas koondiselaagriks kokku tulid, et mängida reedel valikmängus Aserbaidžaaniga ja järgmisel teisipäeval maavõistluses Taiga? "Ma arvan, et meid, mängijaid, lõppkokkuvõttes see ei mõjuta. Me lähme väljakule, meil on oma ülesanne ja me peame sellise välise faktori endast välja lülitama ja eemal hoidma," arutles koondise poolkaitsja Markus Poom. "Me tuleme kokku, anname endast parima nende kahe mänguga, proovime teha head tulemust. Ma arvan, et mängijatena me ei pea selle peale liiga palju mõtlema."

Mängijate sõnul on praeguses olukorras hea, et uued mängud tulevad peale ja annavad võimaluse vigade paranduseks. "Kõige peamine tunne – selles laagris see tulemus peab olema ikkagi parem. Kõik peame mõtlema sellest, kuidas ja mis teeme paremini. Mängijad, samamoodi ka treener, tal on ka oma ideed. Kindlasti selles laagris teeme kõik, et näidata fännidele head tulemust," lubas kaitsja Maksim Paskotši.

Mängijad tunnetavad ka pinget, ent loodavad selle enda kasuks pöörata. "Mulle isiklikult ka pigem meeldib see pinge, seda tuleb enda kasuks ära kasutada ja ma arvan, et seda me ka üritame teha. Tuleb lihtsalt leida see eneseusk üles," sõnas Piim. "Pärast selliseid tulemusi võib langeda mentaalses mõttes auku, aga koos peame tugevamad olema ja sellest välja tulema ja üritame puhtalt lehelt Aserbaidžaani vastu minna ja mängida hea mängu."

Markus Poom ise on rahul oma hooaja lõpuga Iirimaal Shamrock Roversi klubis. "Klubis Iirimaal läheb mul praegu väga hästi, meil juba hooaja lõpusirge paistab. Heast kohast tulen praegu koondisesse, hea ja positiivse meelestatusega ja loodetavasti tuleb hea hooaja lõpp mul endal ka," lausus Poom.

EM-valikmängus Aserbaidžaaniga kohtub Eesti koondis reede õhtul Tallinnas.