Anier: tahaks lüüa väravaid ja pakkuda häid emotsioone, aga praegu on nii

Kui mängus Rootsi vastu läksid vastased juhtima 18. minutil, nõelas Belgia koondise rekordinternatsionaali Jan Verthongeni pealöögi läbi teisipäeval juba matši neljandal minutil.

"Seda võiks ära hoida, eriti sellise kvaliteedi vastu. Kahju, et nii läks. Võitleme, usume, loomulikult tahaks mängida head jalgpalli, väravaid lüüa. Väga kahju, kurb meel," rääkis kaotuse järel koondise ründaja Henri Anier.

"Erineva iseloomuga mängud, Rootsi mängule läksime võib-olla liiga hea eufooriaga peale. Meeskonnad olid täis kvaliteeti, väga kõrgel tasemel. Paljud meile löödud väravad olid ära hoitavad: pisiasjad, sellise kvaliteediga mängijatele ei tohi ruumi jätta. Kahju, just eriti kodumängust: täismaja, tahaks pakkuda rõõmu rahvale, kes meid kogu südamest toetab. Mul on kurb meel, tahaks väga võidelda, lüüa väravaid, pakkuda häid emotsioone; midagigi, aga praegu on nii. Iga päev olime fokusseeritud, tegime kõvasti tööd, aga tulemused kahjuks läksid nii," sõnas ründaja.

Anierile langes teisipäevases mängus ka Eesti parim võimalus, kui ta tabas võidetud kahevõitluse järel latti. "Mulle meeldib võidelda, ei ole vahet, kes seal vastas on. Proovin seda protsessi nautida. Kaitsjate jaoks on need pallid liini taha väga ebamugavad, kui saan keha vahele. Väga kahju, et see võrku ei läinud. Esimene mäng oli rohkem ründava suunitlusega, see kaitsvam. Peame sellise kvaliteediga meeskonna vastu neid pikki palle kasutama, raske on lühikese sööduga välja tulla," rääkis Anier.