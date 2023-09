Laitses selgusid Eesti meistrid rallikrossis

Enne viimast etappi oli selge vaid ühe klassi meister. Põhjamaade rallikrossisarja Rally X Nordic võitnud Maiko Tamm (Ford Fiesta) oli taganud SuperCari meistritiitli viie etapiga ning Laitses ei startinudki. Võistluse hõbedale võitis ka viimase etapi parim Arvo Kask Kevin Alliku (mõlemad Mitsubishi Lancer EVO VI) ees.

"Hooaeg oli väga keeruline. Tegime talvel autole hulga muudatusi, kuid paraku ei kandnud need kohe vilja, tekkisid mootori jahutusprobleemid ja mitmed vead veel," rääkis Kask. "Hooaja lõpupoole saime neist jagu. Meeskond tegi väga tublit tööd."

Super1600-s võitis etapi küll leedulane Rytis Rutkauskas (Audi A1) Robin Alliku (Honda Civic) ees, kuid hooaja kokkuvõttes võitis meistritiitli Allik, Rutkauskas oli teine ja Kristjan Kutsar (Ford Ka) kolmas. "Hooaeg oli väga pingeline," rääkis esimest aastat täiskasvanute konkurentsis võistelnud mullune juunioride meister Allik. "Olen õnnelik, et mul on väga hea tiim ja väga head mehaanikud."

Junior1600 meistritiitli viimase etapi ja meistritiitli võitis esialgsete tulemuste (esitatud apellatsiooni tõttu ei ole veel ametlikke tulemusi) põhjal Andri Kutsar (Ford Ka). Peamine rivaal Albert Pärtelson (Honda Civic) katkestas finaalis Kutsariga juhtunud kokkupõrke järel ning talle kuulub esialgsete tulemuste järgi hõbe. Kolmas on Laur Johannes (Lada Kalina).

Kutsar plaanib järgmisel aastal startida täiskasvanute konkurentsis. "Hea meel on selle üle, et kui tehnika on vastu pidanud, on ka etapid läinud väga hästi. Ajad on konkurentsivõimelised Super1600 aegadega. Seepärast astun arengus sammu edasi ja sõidan järgmisel aastal Super1600," rääkis ta.

TouringCaris võitis nii etapi kui meistritiitli Priit Rebane (Volvo C30). "Hooaja algus oli veidi rabe, lõpupoole oli enesekindlust kõvasti rohkem," sõnas ta. "Eks tulemused näitasid samuti seda, neli etappi õnnestus võita." Teise koha sai hooaja kokkuvõttes Andreas Aruaas (Ford Fiesta Mk V) ja kolmanda Marko Muru (Ford Fiesta).

Crosskart Xtreme klassis ei ole tehnilise järelkontrolli tõttu avaldatud ametlikke tulemusi. Esialgsete tulemuste järgi võitis nii etapi kui meistritiitli Tamo Toodo (Speedcar Wonder), hooaja kokkuvõttes järgnevad talle Marko Ringenberg (Speedcar Wonder) ja Andre Kiil (Semog Bravo Sport).

"Eelmisel aastal jäi veidi tiitlist puudu, olin teine. Sel aastal tulin tiitli järele," rääkis Toodo. "Hooaja alguses paistis, et see ei ole siiski võimalik, kuid hooaja keskel hakkasid asjad paremini minema. Kindlasti aitas kaasa Rally X Nordicu sarjas osalemine ja sealt hangitud kogemused."

Noorte Crosskart 125 viimase etapi võitis Geir Genor Muttik, kuid meistritiitli Armin Raag. Muttikule kuulub hõbe ja Georg Steve Supperile (kõik CK 125) pronks. Laitses võitnud Muttik sõnas, et võistlusele eelnes kolm treeningut. "Enam-vähem kõik sõidu elemendid käisime läbi: trajektoor, apeksi tabamine, kurvist väljumine," lausus Muttik. "Tavaliselt on kõige närvilisem päeva esimene start, millele on eelnenud pikk puhkus. Täna väga suurt närvi sees ei olnudki."

Crosskart 650 etapi parim oli Jonathan Lee Mäe, kes hooaja kokkuvõttes sai kolmanda koha. Meistritiitli võitis Laur Langeproon, teine oli Rait Sööt (kõik CK 650). "Kui Rait oleks võitnud ja mina neljandaks jäänud, oleks tiitel käest läinud. Ega finaalis sellest palju puudu ei jäänudki, tema oli teine ja mina neljas," rääkis Langeproon. "Konkurendid on kiired ja kiirus on päris ühtlane. Kunagi pole ette teada, kes lõpuks võidab."

Rallikrossi Eesti meistrivõistlused koosnesid kuuest etapist, mis sõideti Raassilla, Misso, Kulbilohu, Piiroja, Kehala ja Laitse radadel.

EMV VI etapi tulemused:

Junior1600*: 1. Andri Kutsar, Ford Ka, 2. Albert Ako Kokk, Škoda Fabia, 3. Laur Johannes, Lada Kalina.

Super1600: 1. Rytis Rutkauskas, Audi A1, 2. Robin Allik, Honda Civic, 3. Kristjan Kutsar, Ford Ka.

TouringCar: 1. Priit Rebane, Volvo C30, 2. Margo Soomets, Ford Fiesta MK7, 3. Jüri Azarov, Ford Fiesta MK 7.

SuperCar: 1. Arvo Kask, 2. Rico Rodi, 3. Henri Kalmist, kõik Mitsubishi Lancer Evo VI.

Crosskart 125: 1. Geir Genor Muttik, 2. Jürgen Laansoo, 3. Armin Raag, kõik CK 125.

Crosskart 650: 1. Jonathan Lee Mäe, 2. Rait Sööt, 3. Keven Serbin, kõik CK 650.

Crosskart Xtreme*: 1. Tamo Toodo, 2. Marko Ringenberg, 3. Martin Juga, kõik Speedcar Wonder.

EMV esikolmikud hooaja kokkuvõttes:

Junior1600*: 1. Andri Kutsar 116, 2. Albert Pärtelson 113, 3. Laur Johannes 93.

Super1600: 1. Robin Allik 116, 2. Rytis Rutkauskas 113, 3. Kristjan Kutsar 88.

TouringCar: 1. Priit Rebane 134, 2. Andreas Aruaas 114, 3. Marko Muru 104.

SuperCar: 1. Maiko Tamm 127, 2. Arvo Kask 97, 3. Kevin Allik 90.

Crosskart 125: 1. Armin Raag 320, 2. Geir Genor Muttik 305, 3. Georg Steve Supper 298.

Crosskart 650: 1. Laur Langeproon 314, 2. Rait Sööt 311, 3. Jonathan Lee Mäe 302.

Crosskart Xtreme*: 1. Tamo Toodo 300, 2. Marko Ringenberg 292, 3. Andre Kiil 278.

*Tulemused on mitteametlikud