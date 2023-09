Vips sõitis kvalifikatsioonis välja seitsmenda aja

Laguna Seca ringrajal peetaval etapil teenis ajasõidus esikoha rootslane Felix Rosenqvist ajaga 1.06,64. Talle järgnesid uusmeremaalane Scott McLaughlin (1.06,55) ja Vipsi tiimikaaslane taanlane Christian Lundgaard (1.06,74).

Vipsile läks parimal ringil kirja aeg 1.06,83. Paraku jäi eestlane selle ajaga esimesena kvalifikatsiooni viimasest voorust välja, sealjuures lahutas teda kuuendast kohast vaid 0,05 sekundit.

"Teadsin, et seekord on natukene lihtsam kui eelmisel etapil. Ma ei saanud terve aasta sõita, nii et Portlandis pidin kõvasti pingutama," ütles Vips IndyCari kodulehe vahendusel. "Täna sain üsna hästi hakkama ja niipea, kui ma vormelisse istusin, tundsin end mugavalt. Kahju, et viimasest voorust napilt välja jäin."

Põhisõidus Vips siiski seitsmendalt kohalt ei stardi, sest sai mootorivahetuse tõttu kuuekohalise trahvi, mis langetas ta põhisõiduks 13. stardikohale. Põhisõit algab pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21.30.