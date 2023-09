Pevkur: kui Venemaa lubatakse võrkpallikongressile, siis Eesti ei osale

Sarnaselt teistele spordialadele on Venemaa ja Valgevene ka võrkpallist eemaldatud. Kui rahvusvahelise olümpiakomitee suunised soovitavad nende riikide sportlasi individuaalselt ja neutraalse lipu all võistlema, siis võrkpall on võistkondlik ala.

Lisaks ei ole Venemaa ja Valgevene esindajad oodatud ka ametnikena rahvusvahelises spordielus osalema. "Väga värske uudis on see, et homme toimuval Euroopa võrkpallikongressil on Venemaa ja Valgevene ilmunud üllatavalt kohale. See, kas nad homme ka kongressil osalevad, saab selgeks täna õhtuks, kui on akrediteerimise tähtaeg," lausus Pevkur ERR-ile.

"Aga igal juhul väga ebameeldiv. Oleme poolakate, ukrainlaste ja Balti kolleegidega kontaktis. Kui see peaks tõesti nii jääma, et Venemaa ja Valgevene lubatakse kongressile delegaatidena, siis mina küll ei näe võimalust, et saaksime seal kongressil osaleda."

"Venemaa ja Valgevene on kõrvaldatud kõikidest komisjonitöödest, delegatsioonidest," jätkas Pevkur. "Nad ei mängi EM-il, MM-il ja nüüd järsku lubatakse nende juhtorganid kongressile - see on täiesti lubamatu ja me ei aktsepteeri seda kuidagi."

Pevkuri sõnul selle nädala kongressil suuri otsuseid ei langetata ja tema näeb juhtunul vaid poliitilist mõõdet. "On sisulised vaidlused selle üle, kes võiks olla järgmine CEV-i president, kes võiks olla kandidaat. Istuv juhatus on teinud ühe väga rumala otsuse, mis piirab ära kandidaatide ringi, välistades ühe võimaliku Poola kandidaadi, ühe Horvaatia kandidaadi," selgitas Eesti võrkpallijuht.

"Aga sisulises mõttes - ei valita presidenti, ei otsustata midagi suurt ja olulist. Selles olukorras näen ainukese võimalusena, et Venemaa ja Valgevene on tulnud tegema poliitilist avangut, käiku, et oleme kohal! Et me tahame olla otsustajate ringis, las see sõda seal Ukrainas olla ja las inimesed surevad jätkuvalt edasi. See ei ole kindlasti kuidagi aktsepteeritav."