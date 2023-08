Ceh alistas Tallinnas maailmameister Stahli

Selle hooaja omavahelistes duellides oli võitude seis 4:4 pärast seda, kui Ceh pidi maailmameistrivõistlustel Budapestis tunnistama Stahli paremust. Tänavu heitis Ceh kahel katsel üle 68 meetri ning võidutulemuseks jäi 68.39.

"See oli hea võistlus, stabiilsus oli kõrgel tasemel - kõik heited üle 66 meetri," lausus Ceh ERR-ile. "Tegelikult ei tulnud ükski heide tehniliselt hästi välja. Seega on mul veel palju varu. Tean, et suudan heita veel sel hooajal isikliku rekordi. Kolm võistlust on jäänud ja tänagi läks üsna hästi."

Stahli esimene võistlus pärast edukat MM-i algas 63-meetrise heitega ja parimal katsel heitis rootslane 66.89. "Ma pole üldse pettunud. Eelmine nädal oli ajalooline nädal. Püüan lihtsalt uuesti võistlema hakata," sõnas Stahl.

"Olen suure edu järel vaimselt täiesti kurnatud. Mu eesmärk oli lihtsalt nautida tänast võistlust ja püüdsin anda oma parima. Olen nõus, et tulemus ei olnud eriti hea, aga 66.89 ja teine koht - arvan, et võib rahul olla."

Kolmanda koha sai Tallinnas tänavuste maailmameistrivõistluste viies mees, jamaikalane Fedrick Dacres tulemusega 62.37.