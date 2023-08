Robert Tähe eriline side Perugiaga: selles saalis on minu võiduprotsent 90 kandis

Täht mängis maailma tippu kuuluvas Perugia klubis 2019/20 hooajal. "Saal on siin tegelikult vana, väsinud ja vajab renoveerimist, aga klubi omanik rõhub sellele, et siin on vanad võrkpalliväärtused sees. Tegelikult ei saa millegi üle kurta, sest saal on võrkpalli mängimiseks väga mugav," märkis Täht. "Perugias on väga suured võrkpallifännid. Mäletan, et tribüünid olid alati valgeid särke täis ja kõik pealtvaatajad laulsid."

"Veider on siin Eesti koondisega tagasi olla," jätkas neljakordne Eesti aasta võrkpallur. "Kogu aeg tuleb väike muie näole. Siin veedetud hooajast jäi eelkõige meelde koroonapandeemia. Mind pandi kuuks ajaks korterisse kinni ja kuhugi minna ei lastud. Aga ilusaid mälestusi on muidugi ka. Selles saalis on minu võiduprotsent 90 kandis."

Eesti koondis kohtub Perugias Saksamaa ja Itaaliaga ning seejärel Anconas Šveitsi, Serbia ja Belgiaga. "Kõrvaltvaataja võib-olla ütleb, et alles Anconas läheb mänguks, aga meil on siin nii palju erinevaid emotsioone seoses esimese mänguga. Nii individuaalselt kui ka koondisena. Me ei tea täpselt, mis seisus on Saksamaa, aga kindlasti on ka nemad ootusärevil. Meil pole ühtegi meest, kes ütleks, et siin teeme sooja ja siis Anconas hakkame vajutama. Üritame igast mängust maksimumi võtta," lisas Täht.

Eesti - Saksamaa kohtumisele saab kolmapäeval algusega kell 18.45 otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.