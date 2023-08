Oliver Venno: loodetavasti suudame ühel suurriigil selja prügiseks teha

Eesti meeste võrkpallikoondis alustab kolmapäeval Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri Saksamaa vastu. Diagonaalründaja Oliver Venno usub, et Eesti on võimeline vähemalt ühte alagrupi favoriiti üllatama.

"Põhieesmärk on Šveitsi ja Belgiat võita, aga miks mitte Saksamaad üllatada. Itaalia on omas klassis. Kindlasti lähme iga vastase vastu mängima. Midagi aukartuse taha ei jää," ütles Venno.

Saksamaa võtmemängijaks on diagonaalründaja György Grozer. "Ta on väga võimas mängija, kelle pidurdamisega peame vaeva nägema. Eriti ohtlik on tema serv, ta võib seisul 23:23 kaks ässa ära lüüa ja see ei oleks suur üllatus," selgitas Venno. "Ega mingit erilist tunnet ei ole. Turniir nagu turniir ikka. Annan endast sada protsenti, et võistkonda aidata ja loodetavasti suudame ühel suurriigil selja prügiseks teha."

Eesti koondise esimene trenn võõrustajalinnas Perugias oli rabedavõitu. "Eile (esmaspäeval - toim) oli pikk reisipäev. Kokku kulus 12 tundi. Esimene trenn läks puusse. Algus oli rabe, aga mida kauem mängisime, seda paremaks läks. Homme teeme veel ühe pallitrenni ja siis tuleb andma hakata."

Eesti - Saksamaa kohtumisele saab kolmapäeval algusega kell 18.45 otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.