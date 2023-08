Märt Tammearu: me ei lähe Saksamaa vastu valget lippu lehvitama

Mullu Eesti aasta võrkpalluriks valitud Tammearu eelmine EM-finaalturniir jäi vigastuse tõttu lühikeseks. "Minu esimene EM oli midagi teistsugust. Toona ma ei alustanud ega olnud väljakumängijate hulgas. Avamängus sain kolmandas-neljandas geimis natukene mängida, aga pärast seda olin ülejäänud turniiri randmevigastuse tõttu väljas. Siis kohe kindlasti õiget EM-i tunnet kätte ei saanud, aga nüüd on uus võimalus," rääkis Tammearu.

"Praegu on kõik hästi ja olen homseks valmis. Ma ei ütleks, et olen ärevil, aga väike põnevus on sees. Nüüdseks olen välismaal saanud suuri mänge mängida, et enam ei hakka jalg värisema. Tuleb lihtsalt mängima minna ja küll välja tuleb," jätkas Tammearu.

Eesti mängib kõigepealt Perugias Saksamaa ja Itaalia vastu ning seejärel Anconas Šveitsi, Serbia ja Belgia vastu. "Me ei lähe Saksamaa vastu valget lippu lehvitama. Ka nende jaoks on see esimene mäng. Ma ei usu, et EM-i alguses on mõni meeskond hullult kindel. Miks mitte Saksamaa vastu üks geim võtta ja siis sealt edasi minna ja äkki rohkemgi võtta. Itaalia on muidugi teisest klassist, aga võtame mäng korraga ja siis vaatame edasi."

Eesti - Saksamaa kohtumisele saab kolmapäeval algusega kell 18.45 otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.