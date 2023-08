Rikberg tunnustas Saksamaad: neil on nii palju kvaliteeti, et võivad medalile mõelda

"Nad on füüsiliselt väga võimekad ning neil on hea kombinatsioon väga kogenud ja noorema põlvkonna mängijatest. Koondises on tagasi György Grozer ja Lukas Kampa ja see teeb nad märgatavalt ohtlikumaks. Midagi ei tule lihtsalt. Metsik surve servil, võimsad kõrgused ja kiirused rünnakul. Neil on nii palju kvaliteeti, et võivad EM-il medalile mõelda," kirjeldas Rikberg Eesti esimest vastast.

Milline on Eesti taktikaline plaan? "Kasvõi veidi võrgust serviga eemale saada, siis sidemängija käekiri muutub. Võimsamate ründajate puhul tuleb jälgida bloki korrektsust, kiiremate ründajate puhul peame riske võtma," avaldas Rikberg. "Kõige olulisem on see, et meil ei ole võidukohustust. Meie ülesanne on platsile minna, EM-i rütmi sisse elada ja võimalik, et lisaks algkoosseisule ka teistele meestele mänguaega anda."

Kui avamängus on Eesti vastaseks Euroopa edetabeli kuues meeskond, siis teises voorus ootab veel kõvem pähkel Itaalia. "Nende kahega mängimine võtab pinge maha. Ma ei usu, et keegi ootab midagi muud kui positiivset üllatust. Nii treenerid kui ka mängijad saavad esimestele mängudele rahulikult vastu minna," ütles Eesti loots.

"Me ei mängi ühte turniiri, vaid meie jaoks on siin kaks erinevat turniiri kahes erinevas linnas. Meie peame tulemusi tegema Anconas, kus vastasteks Šveits, Serbia ja Belgia," lisas Rikberg.

Eesti - Saksamaa kohtumisele saab kolmapäeval algusega kell 18.45 otsepildis kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.