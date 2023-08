Kristin Kuuba MM-ist: on vaja edasi töötada, küll need võidud ka tulevad

Eelmisel nädalavahetusel Kopenhaagenis toimunud sulgpalli maailmameistrivõistluste avaringis maailma edetabelis 18. real asetseva Kim Ga-euni paremust tunnistama pidanud Kristin Kuuba ütles ERR-ile, et tasavägine matš maailma paremikku kuuluva vastase vastu näitab, et eestlanna on stabiilselt paremuse poole arenenud.

Kristin Kuubale olid seekordsed Kopenhaagenis aset leidnud sulgpalli maailmameistrivõistlused omal moel erilised. Avaringis maailma edetabeli teise kümne mängijale Kim Ga-eunile tugeva lahingu andnud eestlanna jaoks on Taani ja täpsemalt Kopenhaagen tema teine kodu. Viimastel aastatel ongi Kuuba elanud ja treeninud just seal.

Kuuba ütles, et kodus mängimine sobis, sest tegemist oli vaieldamatult senise sportlaskarjääri parima MM-iga. "Pärast mängu on kaotada ikka vastik. Eriti, kui näed, et see oli lähedal ja mul olid oma võimalused. Nüüd, kui on juba mõned päevad möödas ja olen seda natuke seedinud, siis ikkagi arvan, et see oli sammuke õiges suunas," ütles eestlanna.

Kuuba ütles, et mäng lõuna-korealannaga tõestas, et ta suudab ka maailma parimate vastu võidelda. "Ei ole nii, et ainult loodan tema eksimustele ja pean õnne läbi punkte saama. Olen neid ise teeninud. Kui suudan üle tunni nende vastu mängida, siis peab vastane kõvasti vaeva nägema. See näitab, et järjepidavus ja töö kannab vilja. On vaja edasi töötada, küll need võidud ka tulevad," sõnas Kuuba.

Kristin Kuuba Euroopa mängudel Autor/allikas: Karli Saul

Otsustav geim Ga-euni vastu algas tasavägiselt, aga seisult 5:5 tabas Kuubat väga pikk mõõn ja Kim võitis koguni kümme punkti järjest. "Kolmanda geimi keskpaigas oli väike ärakukkumine, kus vastane sai mitmed punkti järjest. Tal õnnestusid asjad, mängis mitu head punkti. Pärast seda tundsin, et pean liiga palju tegema hakkama, ehk hakkasin liiga palju riske võtma. See omakorda tekitas veel rohkem ebakindlust," selgitas Kuuba.

Vägevate traditsioonidega sulgpallimaa Taani oskab Kuuba hinnangul korraldada võistluse, mis ka sportlaste jaoks elamuse pakub. "Kindlasti on näha, et taanlased on väga suure ajaloo ja armastusega sulgpalli vastu. Ülesehitus saalis ja kõik see, kuidas mängijaid saali kutsutakse - lifti peal sõidad saali sisse, hoopis teistsugune lahendus. Varasematel suurvõistlustel, kus mina olen mänginud, ei ole sellist olnud," ütles Taanis elav sulgpallur, lisades, et saab teiselt kodupublikult ka omajagu toetust.

Kuuba tõdes, et MM-iga punkti saanud hooaeg oli pigem raske. Tiitlivõistlustel läks ta kokku keeruliste vastastega. Näiteks Euroopa mängude veerandfinaalis äsja MM-hõbeda võitnud valitseva Euroopa meistri Carolina Mariniga.

"Mõned vigastused on seganud, väiksemad vigastused. Aga ikkagi tunnen, et arenen ja liigun õiges suunas, mis on kõige tähtsam. Tulemuste mõttes ei ole veel ära suutnud vormistada võitu esi-20 või esi-15 mängijate vastu, aga stabiilsus, et suudan järjest rohkemate mängijatega võrdselt mängida; tõenäosus kasvab, et siin lähiajal võidan ka. Keskmine tase tõuseb," ütles eestlanna.

Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooniperiood on sulgpallis alanud. Seni pole Kuuba väga paljudest turniiridest osa võtnud, aga punktide mõttes on tema seis päris hea. Septembri keskel osaleb Kuuba Belgias toimuval turniiril.