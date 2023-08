VIDEO | O'Malley võttis Sterlingult tehnilise nokaudiga tiitlivöö

Sterling pälvis kukk-kaalu tiitlivöö 2021. aasta märtsis, kui venelane Pjotr Jan illegaalse põlvehoobiga vöö loovutas. Sterling kaitses tiitlit järgmise aasta aprillis, kui alistas Jani kohtunike otsusega. Pärast seda tõestas ameeriklane valitsusaega veel TJ Dillashaw ja Henry Cejudo vastu.

2018. aastal UFC debüüdi teinud dünaamiline O'Malley teenis mitmel korral UFC poolt ilusate nokautide eest boonuseid, kuid vähesed arvasid, et mehest võib kaaluklassis tõeline pretendent saada. Ameeriklane teenis tiitlimatši eelmise aasta oktoobris, kui alistas eelmainitud Jani kohtunike otsusega, mida peeti aga väga vastuoluliseks.

Siiski läksid O'Malley ja Sterling pühapäeva varahommikul vastamisi ja kuigi Sterling sooritas esimeses raundis vastasest ligi kolm korda rohkem lööke, hoidis O'Malley ilusti kaugust ning ei saanud ohtlikult pihta.

Teise raundi alguses seisid mehed puuri keskel vastamisi ning Sterling otsustas vasaku sirge lüüa, kuid O'Malley lipsas löögi eest ning tabas ohtlikusse olukorda jäänud vastast lühikese paremhaagiga näkku. O'Malley asus seejärel selili kukkunud vastast lõpetama ning pärast agressiivset valangut peatas kohtunik matši, andes O'Malley'le teise raundi 51. sekundil tehnilise nokaudi.

Naiste kõrskaalu meister Zhang Weili kaitses pühapäeval enda tiitlivööd, kui alistas brasiillanna Amanda Lemose kohtunike otsuse abil.

