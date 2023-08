Kadri Kangro enne mängu Soomega: mõlemad lähevad võidu peale välja

Eesti naiste võrkpallikoondis jäi küll eelmise EM-i veerandfinalistile Prantsusmaale kindlalt 0:3 alla, kuid sellest hoolimata andis kahe viimase geimi mängupilt ühe medali pretendendi vastu enesekindlust järgmisteks kohtumisteks.

Eesti koondises on varasem EM-kogemus, seda 2019. aastast, vaid viiel mängijal. Oma esimest suurturniiri on mängimas teiste seas naiskonna libero, peagi 19. sünnipäeva tähistav Kadri Kangro.

"Hommikust saati on närv sees olnud ja süüa ei taha, aga ikka mega tunne. Igapäevaselt sa ei saa mängida sellise tiimi vastu ja sellised mängijad, kes mängivad meistriliigades kuskil üle maailma," lausus Kangro ERR-ile. "Närv oli küll sees, aga nautisin seda mängu ja sealt see võib-olla tuli, et kõik nautisid seda."

Kui kolmapäeval mängis Eesti 2000-pealise publiku ees, siis laupäeval on Unibet Arenale oodata oluliselt rohkem rahvast, kui vastamisi minnakse põhjanaaber Soomega. Ka soomlased kaotasid neljapäeval avamängu 0:3, kui pidid tunnistama Slovakkia paremust.

"Mina isiklikult nende vastu pole mänginud, aga nad on ka kindlasti kvaliteetne võistkond ja mõlemad lähevad kindlasti võidu peale välja," ütles Kangro. "Rahvast on saali oodata palju, nii eestlasi kui ka soomlasi. Aga ma usun tõsiselt, et me suudame tulla siit võiduga välja, anda endast parima ja näidata Eesti rahvale, mida me oskame."

Eesti ja Soome mängu otseülekanne algab laupäeval kell 18.45 ETV ja ERR-i spordiportaali vahendusel.