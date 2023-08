Holland ei andnud Slovakkiale ühtki geimi, Prantsusmaa alistas Hispaania

Eelmise EM-i poolfinalist Holland alustas turniiri kolm-null võiduga Hispaania üle ja ei andnud reedel Slovakkia naiskonnale suurt võimalust, pälvides samuti 3:0 (25:20, 25:19, 25:19) võidu.

Nika Daalderop tõi võitjatele 17 punkti, Nova Marring panustas 15 punktiga, Celeste Plak lõpetas matši kümne punktiga.

Teises D-alagrupis toimunud kohtumises võitis Hispaania avageimi Prantsusmaa vastu 25:22, kuid prantslannad vastasid teises geimis 25:18 võiduga. Kolmandas geimis jäi 25:23 võiduga peale taas Hispaania, kuid Prantsusmaa viis 25:17 võiduga neljandas geimis kohtumise otsustavasse geimi.

Viiendas geimis asus Prantsusmaa 5:3 juhtima ning ei loovutanud seejärel enam eduseisu, realiseerides 15:10 geimivõiduga kolm-kaks võidu.

Lucille Gicquel tõi Prantsusmaale 25 punkti, Helena Cazaute panustas 16 punktiga ning Amelie Rotar lisas omalt poolt 14 punkti. Hispaania eest oli resultatiivseim Julia De Paula Viana 14 silmaga, Carolina Camino Fernandez lõpetas kohtumise 13 punktiga.

Holland jätkab Tallinnas peetavat alagrupiturniiri esikohal ning on kogunud kahe mänguga kuus punkti. Teisel kohal on viie punktiga Prantsusmaa, Slovakkia on kolme punktiga kolmas ning Hispaania ühe punktiga neljas. Soome ja Eesti alustasid turniiri kaotusega, kuid kohtuvad laupäeval kell 19.00 omavahel.