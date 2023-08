Tõnissaar: Balti keti velotuuri kiirust on kõigil sportlastel CV-sse vaja

Tartust Eesti Rahva Muuseumi eest stardivad hommikul Balti keti velotuuril 150 ratturit. Nende seas ka mullune üldvõitja Rait Ärm. Peakorraldaja Allar Tõnissaare sõnul muutub velotuur aastatega aina populaarsemaks.

"Me küll hoiame velotuuril madalaimat võimalikku kategooriat, teist kategooriat. Vaatamata sellele on näha, kuidas velotuuri populaarsus kasvab ja üllatajaid on siin meil aastatega küll ja küll," lausus Tõnissaar ERR-ile.

"No ma pean silmas, et kui sa hakkad seda stardilisti seal täna vaatama - võib olla need mehed ei ütle paljudele mitte midagi. Natukene hiljem juba näed, et kes oli olümpiakoondises, kes MM-i omas. Ja ei väsi uhkustamast, et Mathieu van der Poel tuli nüüd lõpuks maailmameistriks maanteel. Ka tema on siit tuult tiibadesse saanud."

Kõige põnevamaks peab Tõnissaar Lätis sõidetavat etappi, kuna just seal tuleb võtta kolm korda Sigulda tõusu. Üldiselt on rada velotuuril olnud alati kiire.

"Mulle tundub, et ka teised on rõhutanud tagasiside poole pealt, et siinsed kiirused on päris suured," ütles Tõnissaar. "Me oleme üldiselt selline sile maa nagu flat ja ilmselt tänu sellele ka sellised kiirused. Sellist kiirust kõigile sportlastele oma CV-sse ja kogemuse mõttes on kindlasti vaja."

Reedel finišeeritakse Valga külje all Jaanikese Motokeskuses. Kokku sõidetakse kolm etappi.