TÄNA OTSE | Eesti naiste võrkpallikoondis alustab kodust EM-i

Lisaks Eestile ja Prantsusmaale kuuluvad Unibet Arenal mängitavasse D-alagruppi veel Soome, Holland, Slovakkia ja Hispaania.

Prantsusmaa näol on tegu kõrgest klassist vastasega: sel suvel võideti Euroopa Kuldliiga ning äsja tagas Prantsusmaa Challenger Cupi võiduga pääsu Maailmaliigasse. Viimasel EM-il said prantslannad seitsmenda koha.

Eesti naiskond on Prantsusmaad ka võitnud, kui 2018. aastal saadi neist 3:2 jagu maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril. Enne seda on omavahel vastamisi mindud 1990. aastatel.

Sel suvel Euroopa Hõbeliigas triumfeerinud Eesti koondist tabas nädalavahetusel kõhuviirus, mis nüüd on siiski taganemas, ent oma jälje mõistagi jätnud. Peatreener Alessandro Orefice leiab, et kõik juhtub põhjusega. "Tuleme sammhaaval sellest viirusest tagasi ja kogume taas energiat. Ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega ja ehk aitas see viirus omal moel mängijatel stressi maha tõmmata. Sel suvel juhtus meil üldse palju asju ja usun, et ka need juhtusid mingil põhjusel. Nii et ju pidi see viirus meid ka just enne turniiri tabama," sõnas juhendaja. "Täna [teisipäeval] trennis näitasid mängijad suurepärast suhtumist ja energiat. Mõni neist ei saanud mitu päeva palli puutuda, aga täna olin treeninguga rahul."

Mänguliselt usub peatreener, et Eesti koondis suudab ka tipptiimide vastu korralikult esineda. "Siin on tase kõrgem, kui oli Hõbeliigas, ent ma usun, et me oleme selleks valmis ja tuleme ka raskete hetkedega toime. Oleme kaks aastat selleks turniiriks valmistunud ja ma tahan näha muutusi mängu jooksul – kui läheb raskeks, et me usuksime iseendasse, ei annaks alla ja oleksime üksteise suhtes toetavad. Kõige tähtsam on teadmine, et meil pole midagi kaotada," rääkis Orefice.

Eesti koondise loots on kaheksas hooaega olnud klubivõrkpallis treeneriks just Prantsusmaal, mistõttu on kohtumine tema jaoks erilisem. "See on kindlasti eriline, sest Prantsusmaa naiskonnas on viis-kuus mängijat, keda olen juhendanud ja tunnen seda tiimi üsna hästi – kvaliteeti on palju. Aga ka meil on nendegi vastu omad võimalused, oleme nende vastu hästi valmistunud ja alustades servist – kui selle tööle saame, suudame mängida küll," lisas juhendaja.

Eesti naiskonna koosseis EM-il:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Kristiine Miilen, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kiviloo, Eliise Hollas

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm

Peatreener Alessandro Orefice, abitreenerid Andres Toobal ja Marko Mett, ÜKE-treener Maurizio Negro, füsioterapeut Lorenzo Vita, statistik/mänedžer Mihkel Sagar, mänedžer Krislin Heinsoo.