Rahvusnaiskonna peatreener Orefice: tahan näha veel üht sammu edasi

16.-23. augustini Tallinnas Unibet Arenal toimuvaks naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistuv Eesti rahvusnaiskond peab sel nädalal kaks viimast kontrollmängu Bosnia ja Hertsegoviina vastu, 11. kell 20.00 ja 12. augustil kell 18.00.

Naiskonna peatreener Alessandro Orefice sõnas enne viimaseid mänge, et eesmärk on katsetada kindlaid taktikalisi nüansse ja saada hea saalitunnetus. "Bosnia ja Hertsegoviina on kõva vastane, nad võitsid eelmisel suvel Hõbeliiga ja neil on suurepäraseid mängijaid ning see on meile heaks viimaseks testiks enne EMi. Saame esimest korda mängida Unibet Arenal ja proovime ka koduväljakutunnet saavutada, mis siis, et publikut seekord pole. Ma tahan näha veel üht sammu edasi – oleme pidevalt heas tempos edasi läinud ja väikeseid samme paremuse poole astunud. See nädal on fookusega taktikale ning neis mängudes tahame oma mängusüsteemi testida. Keskendume eelkõige sellele, mis toimub meie väljakupoolel, mõeldes sellele, mis meid EM-il ees ootab," sõnas Orefice.

"Tulemus ei ole neis kohtumistes kõige tähtsam, mängime nende vastu sellise taktikaga, mida läheb vaja EMil, mitte taktikaga, millega peaks tegelikult Bosnia ja Hertsegoviina vastu mängima. Loodan näha meie naiskonna tugevusi – ühtsust ja et iga mängija võitleb ja aitab ning toetab teisi, nii platsil kui selle kõrval," lisas peatreener.

Kuna Unibet Arenal käivad samal ajal ettevalmistused, siis ei ole võimalik pealtvaatajaid mängudele lubada. Peatreeneri soovil ei toodeta kohtumistest ka otsepilti. Seega tuleb fännidel oodata 16. augustini, mil Eesti koondis peab oma esimese alagrupimängu Prantsusmaaga.

Eesti naiskonna koosseis kontrollmängudeks Bosnia ja Hertsegoviinaga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Häli Vahula

Diagonaalründajad: Kertu Laak, Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nette Peit, Merilin Paalo, Silvia Pertens, Nora Lember, Kristiine Miilen, Salme Adeele Hollas

Temporündajad: Kätriin Põld, Liis Kiviloo, Eliise Hollas, Liisbet Pill

Liberod: Kadri Kangro, Janelle Leenurm

Peatreener Alessandro Orefice, abitreenerid Andres Toobal ja Marko Mett, ÜKE-treener Maurizio Negro, füsioterapeut Lorenzo Vita, statistik/mänedžer Mihkel Sagar, mänedžer Krislin Heinsoo.

Eesti kuulub kodusel EMil D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.