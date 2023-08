Sten Esna kõhuviirusest naiskonnas: omamoodi on see võib-olla isegi hea

Esmaspäeval selgus, et naiskonnas on liikvel kõhuviirus. Sten Esna arvates võib see koondisele isegi hästi mõjuda. "Seda näitavad küll mängud, aga arvan, et omamoodi on see isegi võib-olla hea - teatud pingeid on mängijatel seetõttu vähem," sõnas Esna.

Esna arvates võib Eesti koondise mängijatel kõhuviiruse tõttu endil lasuv ootus madalamaks minna. Ta toonitas aga Andres Toobali sõnu: "Turniir on pikk ja on vaja kaks võitu saada."

Eestit ootavad ees mängud Prantsusmaa ja Hollandiga, kes mängisid eelmisel EM-il veerandfinaalides. Esna arvates pole sellise tasemega võistkondi Eesti pinnal ammu näinud. Esna arvates on mäng Prantsusmaaga pigem selleks, et koondis saaks end lahti mängida.

Laupäeval kohtub naiskond Soome koondisega. Võrkpallieksperdid leiavad, et mäng põhjanaabritega on Eesti jaoks selle turniiri kõige tähtsam mäng. "Kindlasti on see oluline samm, kui tahetakse kvalifitseeruda järgmisesse vooru," leidis Esna. "Hispaania ja Slovakkia on need, keda võiksime, sarnaselt Soomega, hammustada," jätkas ta.

Esna sõnul on Prantsusmaa ja Hollandi koondises kõrgema kvaliteediga mängijaid, kuid möönis, et kõike võib juhtuda.

Esna arvates Soome mängu eel teistes midagi ära anda ega ohverdada tahtlikult ei tohiks. "Mina isiklikult panustaksin nendele mängijatele, kellele on hooaja jooksul panused tehtud ja kellega on Hõbeliigas ägedaid asju korda saadetud," tõdes Esna.

Esna leidis, et Eesti naiskonna seis on hetkel hea, sest pingilt on tulemas kvaliteetsed mängijad, kes saavad põhitegijatele vahetust pakkuda, kuid leidis, et rõhk võiks siiski olla põhimängijatel.