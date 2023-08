Võrkpallinaiskond tunneb enne kodust EM-finaalturniiri sabinat

Koduseks EM-finaalturniiriks valmistuv Eesti naiste võrkpallikoondis lõpetas äsja ettevalmistustsükli kolmapäeval algavateks kodusteks Euroopa meistrivõistlusteks. Nurgaründaja Kristiine Miilen ja sidemängija Häli Vahula tõdesid ERR-ile, et naiskonnas on suurturniiri eel pinget küllalt.

Kolme päeva pärast kodust Euroopa meistrivõistluste turniiri alustav naiste võrkpallikoondis on lõpetanud pika ettevalmistustsükli. Pühapäeval oli mängijatel üks vaba päev, et korraks lõõgastuda ning seejärel täielikult turniirile pühenduda.

Naiskonna kogenud nurgaründaja Kristiine Miileni sõnul tunneb naiskond suurt pinget ja pisaraid on valatud juba omajagu. "Sa mõtled kogu aeg, et aega on, aga nüüd see ongi siin ja ma tunnen, kuidas iga päevaga see pinge tõuseb. Ma räägin - siin on pisaraid ja viha ja kõike iga päevaga aina rohkem," sõnas Miilen.

19-aastane sidemängija Häli Vahula tõdes, et on enne suurturniiri sabinat täis. "Mina olen väga närvis. Seda näitas eelmine kontrollmäng. Sellist rabistamist ma ei ole mitte kunagi vist teinud. Käed värisevad ja jalad värisevad ja öösel magada ei saa ja natuke keeruline on, aga eks saame hakkama," ütles sidemängija.

Noor sidemängija endale eesmärke turniiriks püstitada ei soovi. "Ma ei julge endale eesmärke panna. Kardan sealt lati alt läbi minna. Aga kindlasti kogemus ja tunda rõõmu sellest, mis siin toimub," sõnas Vahula.

Eesti kuulub kodusel EM-il D-alagruppi koos Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga. Eesti alustab turniiri 16. augustil Prantsusmaa vastu.