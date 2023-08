Võrkpallikoondise kapten: üritan noortele rahustavaks eeskujuks olla

EM-finaalturniiriks valmistuva Eesti koondise viimased kontrollmängud Bosnia vastu on mänguareeni ettevalmistuse tõttu kinnised. Seega näebki oma silmaga koondist alles EM-finaalturniiri avamängus, kui 16. augusti õhtul minnakse vastamisi Prantsusmaaga.

"Praegu oleme kindlasti paremal tasemel kui Hõbeliiga finaalis. Tiimisiseselt hakkab mängijatele kohale jõudma, et midagi hakkab juhtuma. Minul endal, ma ei tea, kas ma olen nii kogenud või mul tuleb see hiljem, aga hetkel mul veel sellist ärevusetunnet ei ole tulnud," rääkis Eesti koondise kapten Liis Kiviloo. "Meil on selged eesmärgid. Mina olen paljuski keskendunud sellele, mida mina saan kõige paremini teha, et võistkonda võimalikult kaugele aidata."

Enamike Eesti koondise mängijate jaoks saab EM-finaalturniiril mängimine olema nende senise karjääri suurim lava. "Üritan noortele rahustavaks eeskujuks olla. Ega nad enne ette ei kujuta, mis siin saab olema, kui nad astuvad saali uksest sisse," jätkas Kiviloo.

"Meil oli sarnane kogemus 2019. aasta jaanuaris, kui astusime Tartus saali ja seal oli juba soojenduse ajal 3000 inimest. Siis ikka võttis värina sisse küll. Eestis ei ole harjunud sellise publiku ees mängima. Eriti veel naiste spordis. Siis tekkis küll hirm, et pean ennast 3000 inimese ees tõestama. Noortel mängijatel on ilmselt EM-il sama tunne. Nad saavad sellest alles siis aru, kui nad 16. augustil saali astuvad," lisas naiskonna kapten.

Kõiki Eesti võrkpallikoondise mänge EM-finaalturniiril saab 16. kuni 23. augustini näha ETV vahendusel.