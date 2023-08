Toobal kõhuviirusest naiskonnas: loodame, et rohkem ei tule

Naiskonna abitreener ütles, et esimesed sümptomid ilmnesid juba mängus Bosnia ja Hertsegoviina vastu. "Saime siis aru, et on väike viirus kallal," ütles endine võrkpallur. "Järjepanu on sellega pihta saadud, seda ka täna öösel. Loodame, et rohkem ei tule. Osa on hakanud sellest juba välja tulema, mõni veel taastub," jätkas ta.

Toobali sõnul on koondis ettevaatlik ning välditakse omavahelisi pisikontakte. Ta rõhutas, et need, kes olid valmis trenni tegema, tegid esmaspäeval trenni. "Hoiame energiat ja katsume esimeseks mänguks valmis olla."

Toobali sõnul pikka plaani ei tehta, sest ei soovita liiga suuri riske võtta.