Hispaania koondislase kübaratrikk rikkus Kane'i debüüdi

Kane alustas kohtumist varumeestepingilt ja vahetati platsile 64. minutil. Selleks hetkeks juhtis Leipzig poolkaitsja Dani Olmo avapoolajal löödud väravatest 2:0. Neli minutit pärast Kane'i väljakule tulemist määras peakohtunik Leipzigi kasuks penalti, mille põhjustas Noussair Mazraoui käega mäng. Olmo vormistas penaltipunktilt kübaratriki ja kohtumise lõppseisu.

Leipzigile on see esimeseks Saksamaa superkarika võiduks, mullu jäid nad Bayernile 3:5 alla. "Lasime natukene liiga lihtsalt endale väravaid lüüa. Tänane mäng ei näita meie tegelikku taset, aga see on natukene murettekitav," ütles Bayerni peatreener Thomas Tuchel mängujärgses intervjuus. "Mul on Harryst kahju. Ta ilmselt arvab, et me pole viimase nelja nädala jooksul mitte midagi teinud."

Bayern alustab liigahooaega järgmisel reedel võõrsil Bremeni Werderi vastu. Leipzig sõidab päev hiljem külla Leverkusenile.