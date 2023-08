Kalev/Cramo kapten pikendas lepingut

32-aastane tagamängija sõlmis valitseva Eesti meistriga üheaastase lepingu.

Dorbek on Kalev/Cramos veetnud kokku 11 hooaega. Eelmisel hooajal olid tema statistilised näitajad FIBA Europe Cupis keskmiselt 3,7 punkti, 2,6 lauapalli ja 3,4 resultatiivset söötu. Eesti-Läti ühisliigas olid tema näitajad vastavalt 4,4 punkti, 2,4 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu.

Peatreener Heiko Rannulal on hea meel, et koostöö jätkub. "Martin on väga tähtis osa meeskonnast ka siis, kui ta ühtegi punkti ei viska. Ta on väga oluline liider riietusruumis ning platsil lisab kogemust ja tasakaalu meie noorele tagaliinile," sõnas Rannula klubi kodulehe vahendusel.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist kaheksanda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping on sõlmitud. Lisaks Dorbekule on lepingud ukrainlasest tagamängija Oleksandr Kovliari ja tagamängijate Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga.