MM-iks valmistuv neljapaat näitas Viljandis võimu

Maailmameistrivõistlusteks valmistuv paarisaeruline neljapaat koosseisus Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Johann Poolak võitis kindla ülekaaluga Eesti meistrivõistlustel kuldmedali.

Kvartette tuli starti kokku kaheksa ja seetõttu oli kavas ka eelsõit. MM-iks valmistuv eliitpaat oli selgelt kiireim nii eelsõidus kui finaalis. Kaks kilomeetrit läbiti finaalis viie minuti 58 sekundiga ning lähimaid konkurente edestati finaalis 13 sekundiga.

Eessõudja Johann Poolaku arvates ollakse tehniliselt paremas seisus kui mullu kuu enne MM-i. "Praegune seisund on väga hea ja võrreldes eelmise aastaga oleme saanud tehniliselt tugevamaks," lausus Poolak.

Parimad neljapaadi mehed noppisid ka teisi medaleid. Nii võitis Poolak koos Tõnu Endreksoniga kulla ka paariskahesel. Ühepaadil sai aga kulla Mikhail Kushteyn ja pronksi Allar Raja. Endreksoni hinnangul on neljapaadi meestel veel piisavalt aega võimsuse kogumiseks. "Füüsilise poole pealt on arenguruumi võrreldes eelmise aastaga ja ka isiklikult. Meil on veel aga aega kuu aega."

Paarisaerulisel kahepaadil teiseks jäänud Kaspar Taimsoo ja Sten-Erik Anderson (6.25,1) ei ületanud alaliidu poolt seatud MM-ile pääsuks vajaliku normi. Taimsool ja Andersonil avaneb uus võimalus augustis toimuvatel Eesti noorte meistrivõistlustel.

Sõudmise MM toimub 3.-10. septembrini Serbias Belgradis.

Kõik Eesti meistrid:

Naiste paarisaeruline kahepaat: 1. Gerli Endrekson, Krete Koovit, 7.18,6 (Viljandi SK).

Meeste ühepaat: 1. Mikhail Kushteyn, 7.07,3 (Narva SK Energia).

Naisveteranide roolijata neljapaat: 1. Katre Pind, Sirje Rand, Marju Hein, Piret Silm, 3.53,2 (SAK Tartu).

Meeste roolijata kahepaat: 1. Kaarel Kiiver, Mark Theodor Jalakas, 6.50,2 (TÜASK).

Naiste roolijata neljapaat: 1. Helene Dimitrjev, Doris Meinbek, Liisa Sindi, Krete Koovit, 7.12,9 (Viljandi SK).

Meeste paarisaeruline neljapaat: 1. Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak, 5.58.

Naiste kaheksapaat: 1. Johanna Madleen Lond, Iris Udu, Liisa Sindi, Liisa Oras, Doris Meinbek, Gerli Endrekson, Helene Dimitrjev, Krete Koovit ja roolija Hanna-Maria Pulin. 6.45,6 (Viljandi SK).

Meesveteranide roolijata neljapaat, 1000 meetrit: 1. Lauri Pind, Tanel Kliiman, Urmas Hein, Indrek Salk, 3.21,1 (SAK Tartu).

Segakoosseisuline kaheksapaat(Mix8+): 1. Tiiu Jüriado, Gerli Brifk, Piret Inglis, Katrin Lang, Argo Normak, Lauri Keerberg, Priit Tamm, Tairo Talvis, roolija Gertrud Tõrra, 3.08,9 (SAK Tartu).

Meeste roolijata neljapaat: 1. Karl Kristofer Orgse, Carsten Carey, Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, 6.18,8 (Tallinna SK).

Meeste kergekaalu ühepaat: 1. Mikhail Netšajev, 7.09,9 (Narva SK Energia).

Naiste ühepaat: 1. Liisa-Marie Lääne, 7.58,7 (Tallinna SK).

Meeste paarisaeruline kahepaat: 1. Tõnu Endrekson, Johann Poolak, 6.19,9 (Pärnu SK/Pärnu SK Kalev).

Meesveteranide ühepaat, 1000 meetrit: 1. Jüri Jaanson, 3.08,4 (Pärnu SK).

Naisveteranide ühepaat, 1000 meetrit: 1. Tatjana Jaanson, 4.10,2 (Pärnu SK Kalev).

Naiste paarisaeruline neljapaat: 1. Liisa Oras, Liisa Sindi, Doris Meinbek, Krete Koovit, 7.01,2 (Viljandi SK).

Meeste kaheksapaat: 1. Ander Koppel, Mikhail Kushteyn, Joosep Laos, Mark Theodor Jalakas, Kaarel Kiiver, Sten-Erik Anderson, Allar Raja, Johann Poolak, roolija Berit Alttoa, 5.52 (Pärnu SK Kalev/Narva SK Energia/TÜASK).