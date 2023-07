Taimsoo sihib Pariisi olümpiat: MM-tiitel ja OM-kuld on head motivaatorid

36-aastane Taimsoo sai eelmisel aastal isaks, õpib tarkvaraarendust ja toimetab aktiivselt Viljandi volikogus, kuid on viimastel kuudel taas kõvasti trenni teinud. Taimsoo harjutab koos Sten-Erik Andersoniga Matti Killingu juhendamisel eesmärgiga jõuda esimese hooga kahepaadil septembris toimuvatele maailmameistrivõistlustele. Sealt edasi on sihikul Pariisi olümpia, milleni jääb aasta.

"Minu jaoks on väga huvitav olukord, sellist pikemat sunnitud või sundimata pausi minu sportlasteel pole varem olnud," rääkis Taimsoo intervjuus Vikerraadiole. "Pärast Tokyo OM-i selline paus tekkis, ega ma treenimist ära ei lõpetanud, aga tegin väiksema mahuga ja keskendusin elus teistele asjadele. Nüüd, pärast paari kuud treenimist, on mul sisemine tunne ja ka hiljutine koormustest näitas, et pigem on tavapärases ajaarvestuses olnud selline mahukas jaanuarikuu," naeris Taimsoo.

"Olen ennekõike füüsilise poole, aga ka veekilomeetrite pealt ilmselgelt teistest natuke maas, aga paari kuu pärast võiks olla täiesti heas vormis. Elus toimusid ka mõned muudatused, olen juba 11 kuud uhkelt isa olnud, natuke üle poole aasta olen käinud koolis. Igapäevaseid lisategevusi on päris palju juures. See otsus jäi natuke vinduma, aga praegu sõidame Steniga kahepaati, minu jaoks väga mõnus ja värske hingamine. Trennirütm toimib hästi, oleme paindlikud, koostöö sujub. Kogu see protsess ongi - üks pikk protsess, ühte sellist defineerivat momenti on raske välja tuua. Seda võin küll öelda, et järgmine olümpia tundub juba väga lähedal ja kui vaadata viimast kvalifitseerimisvõimalust järgmise aasta mais, siis ma arvan, et see on igati võimalik," tõdes Taimsoo.

Kuigi Taimsoo auhinnakappi kuulub palju säravat, on kaks tühja kohta siiski kripeldama jäänud. "Tulemusi vaadates on olnud väga ilus sportlaskarjäär, kümme tiitlivõistluste medalit, olümpiamedal ja ilusad tulemused, aga peab nentima, et üldises plaanis on puudu MM-tiitel ja OM-kuld. Neist kumbagi... ma ei ole sada protsenti kindel, et ma nendeks suuteline olen, aga nad on kindlasti väga head motivaatorid, mis hoiavad kruvi pingul ja sihti silme ees," tõdes sõudja.

Selleks, et septembris MM-ile pääseda, peab kahe nädala pärast Eesti meistrivõistlustel välja sõitma Eesti alaliidu ette antud aja. Kui jäigalt on see kriteerium paigas ning kui raske on kontrollaega ära sõita?

"See aeg on kahe kilomeetri läbimiseks umbes täpselt kuus minutit ja 15 sekundit, aga sõudmist mõjutavad muutlikud ilmastikutingimused veekogudel ning ka see, kes vastu sõidavad. Praeguse info kohaselt pannakse neljapaadist kokku üks kahepaat. Kui suudame neil enam-vähem kannul püsida ja olla konkurentsis, siis neist saab meie nii-öelda näidispaat, kelle vastu sõita," rääkis Taimsoo.

Rio olümpial paarisaerulise neljapaadi koosseisus pronksi võitnud ja Tokyo olümpial kuuenda koha saanud Taimsoo sooviks enne sportlaskarjäärile lõpliku joone alla tõmbamist käia ära karjääri viiendal olümpial.

"MM-ile saamine on kahtlemata väga raske ja teiseks, mis saab ka pärast seda edasi - muutujaid on väga palju. Praegu ju Eesti sõudmises olümpiale kvalifitseerujaid ei ole, eks see määrab ka omajagu asju. Vana spordimehena võin öelda, et oma tuleb ära teha. Ma ei julge lubada, et olümpiakohtade eest võitlema hakkame, aga töö selle nimel käib. Eesti meistrivõistlused on natukene ebamugavalt liiga varsti, poolteist kuud enne MM-i algust. Selle ajaga jõuab teha palju head tööd ära, eks ole siis näha, kuhu välja jõuame."

"Kodus rääkisime selle asja perega läbi, et okei, panustame ja proovime, tegelikult tahaksin viiendad olümpiamängud ära teha. Siis oleks õigustatud ka võib-olla väike viie rõngaga tätoveering! Esialgu tuleb aga võtta nädal-nädalalt, olukord on praegu dünaamiline, mis on korraga põnev ja väsitav. September tuleb ära oodata ja näha, kus meie sõudmine siis tervikuna üldse potentsiaaliga olümpiapaatkondade osas asetseb. Need küsimused on siis uuesti päevakorras ja siis on paljuski ka puhas leht ees," tõdes Taimsoo.