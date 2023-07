Seljaga vastu seina surutud Norra peab hakkama saama ilma oma täheta

Ballon d'Or'i võitja vigastas vahetult enne Norra teise alagrupimatši algust kubemelihast ning pidi 0:0 lõppenud kohtumise vahele jätma. Nüüd teatas koondis, et Lyoni ründaja ei saa naiskonda aidata ka viimases voorus Filipiinide vastu, aga kui Norra peaks edasi pääsema, võib Hegerberg väljakule naasta.

"Teadsime, et see võib juhtuda," rääkis Norra peatreener Hege Riise. "Meditsiiniline personal nägi vaeva, et näha, kas tema naasmine on võimalik. Täna selgus, et ei ole. Loodame, et kui meil õnnestub turniiri jätkata, saab Ada meid edaspidi aidata."

Norra on MM-il jäänud raskesse seisu, sest enne väravateta viiki Šveitsi vastu kaotati turniiri avamängus üllatuslikult ühele korraldajale Uus-Meremaale. Edasipääsuks on viimases voorus vaja Filipiine võimalikult suurelt võita.