Võõrustaja Uus-Meremaa alustas jalgpalli MM-i ajaloolise võiduga

Kodupubliku ees mängiv Uus-Meremaa alustas mängu hästi ning avaldas vastasele survet, eriti oli Norra kaitseliin hädas dünaamilise Hannah Wilkinsoniga. Avapoolaja teises pooles asus ka Norra ründama ning Ada Hegerberg sai heast kohast löögile, kuid Uus-Meremaa kaitsja Rebekah Stotti hea töö jättis tabloole 0:0 viigi, millega naiskonnad ka poolajapausile läksid.

Koondise ajaloo esimest MM-i võitu püüdev Uus-Meremaa asus kohtumist 48. minutil juhtima, kui paremalt äärelt tõusnud Jacqui Hand leidis kasti jooksva Wilkinsoni, kes viis võõrustaja 1:0 juhtima.

Norra jõudis 80. minutil viigiväravale lähedale, kuid Tuva Hanseni kauglöök tabas latti. Kõigest mõned minutid hiljem jäi Hanseni käsi aga Uus-Meremaa tsenderdusele ette ning pärast VAR-iga konsulteerimist määrati võõrustajale penalti, kuid Ria Percival lõi 11 meetri pealt posti. Norra jõudis lisaminutitel veel korra Uus-Meremaa värava ette, kuid viigiväravat ei sündinud ja võõrustaja võttis koduse MM-i avakohtumisest ajaloolise esimese võidu.

Neljapäeval võõrustab MM-il mängu ka Austraalia, kes kohtub Eesti aja järgi kell 13.00 Iirimaaga.

Enne mängu:

Uus-Meremaa rahvusstaadionil toimuval avakohtumisel lähevad vastamisi 1995. aastal maailmameistriks tulnud Norra ning Uus-Meremaa, kes otsib siiani enda esimest võitu MM-turniiril. Varasemalt on need kaks koondist MM-il kohtunud ühel korral, kui Norra 1991. aastal 4:0 võidu pälvis.

Kohtumises tasub silma peal hoida Norra 28-aastasel ründajal Ada Hegerbergil, kes mängib klubijalgpalli Prantsusmaa kõrgliigaklubis Lyon. Hegerberg on naiste Meistrite liiga ajaloo resultatiivseim mängija ning on karjääri jooksul võitnud kuus Meistrite liiga karikat. Uus-Meremaal on CJ Botti ja kapten Ali Riley näol soliidne kaitseliin, fännid ootavad ka 17-aastaselt Milly Cleggilt suuri tegusid.

2023. aasta jalgpalli naiste maailmameistrivõistlusi võõrustavad Uus-Meremaa ja Austraalia ning suurvõistlus toob kahe riigi üheksasse linna kokku 32 riigi jalgpallikoondised. Suursoosikuna läheb MM-ile vastu USA koondis, neljakordsed maailmameistrid, kes võidutsenud ka kahel viimasel MM-il.

Alates kaheksandikfinaalidest 5. augustil on kõik kohtumised otsepildis ERR-i kanalites. MM-i finaal toimub 20. augustil.