Staari algkoosseisust välja jätnud Norra seisab taas kuristiku äärel

Norra tuli 1995. aastal maailmameistriks, teenis järgmisel OM-il Atlantas pronksmedali ning krooniti siis 2000. aastal Sydneys ka olümpiavõitjaks. Ka hiljem on norralannad olnud edukad, kui 2007. aastal jõuti MM-il poolfinaali ning 2005. ja 2013. aastal EM-finaali, ent viimased aastad on koondise jaoks olnud keerulisteks.

Kuigi naiskonda esindavad mitmed maailma absoluutsesse paremikku kuuluvad mängijad nagu Ballon d'Or'i võitja Ada Hegerberg, kahel korral FIFA poolt maailma sümboolsesse koosseisu nimetatud Caroline Graham Hansen, lõppenud hooajal Arsenali eest Meistrite liigas säranud Frida Maanum ning Chelsea tähed Maren Mjelde ja Guro Reiten, sai Norra mullusel EM-il hilisemalt võitjalt Inglismaalt laastava 0:8 kaotuse ja ei jõudnudki alagrupist edasi.

Et Norra kaotas tänavuse MM-i avamängus võõrustajale Uus-Meremaale 0:1 ning viigistas teisipäeval Šveitsiga, pole norralannad oma viimases neljas suurturniiri mängus suutnud väravat lüüa. Alagrupist edasi pääsemiseks tuleb viimases voorus kindlasti Filipiine võita, aga sellestki ei pruugi piisata.

Vahetult enne teisipäevase mängu avavilet selgus, et koondise superstaar Hegerberg peab matši vigastuse tõttu pingilt jälgima, samuti jättis Norra peatreener Hege Riise algkoosseisust välja eelmisel hooajal Barcelona eest 13 mänguga 11 väravat löönud ja kevadises Meistrite liiga finaalis ühe väravasöödu andnud Graham Hanseni.

28-aastane Graham Hansen sekkus mängu küll 57. minutil vahetusest, ent ei suutnud matši käiku pööret tuua ja oli lõpuvile järel kodumaa meediaga rääkides marus. "Igaüks siin tahab mängida, seega oli see [algkoosseisust välja jäämine] valus sõnum. Ma ei tea, mida selle kohta öelda. Tahaksin öelda palju, aga pean vist keelt hammaste taga hoidma," sõnas ääreründaja.

"Inimesed räägivad kogu aeg, et peab koondisena ühte hoidma, aga tunnen tõesti, et olen viimasel aastal teinud suure sammu edasi. Elus ei saa midagi tasuta, aga arvasin, et olen ära teeninud teatud annuse austust - võib-olla tuleb siis peeglisse vaadata. On kahju, et jante-seadust [kirjanik Aksel Sandemose idee, mille alusel ei suhtuta Norras hästi individuaalsesse edusse ja saavutustesse - toim] Norras nii tugevalt au sees hoitakse," lisas ta.

Norra peatreener Graham Hanseni kriitikat kommenteerida ei tahtnud. "langetan otsuseid, mis on naiskonnale parimad. See on minu töö ja olen oma otsustes kindel," vahendab NRK Riise sõnu.

Norra jalgpallieksperdid on Riise valikud aga hukka mõistnud. "Kui sa ei suuda üht maailma parimat jalgpallurit Norra koondises tema positsioonil mängitada, oled juba treenerina alt läinud. Caro ja teiste meie tähtede tugevuste ära kasutamine oli sel turniiril meie võimaluseks," kirjutas NRK kommentaator Carl-Erik Torp sotsiaalmeedias.

Norra mängib A-alagrupi viimases voorus Filipiinidega 30. juulil.