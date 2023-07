Eesti paatkond võitis hirmkõva aerutamise maratoni

15. juuli varahommikul võistlusele startinud eestlannadel kulus teekonna läbimiseks kuus ööpäeva, üheksa tundi ja 12 minutit. Ühtlasi purustasid Tetsmann ja Baum ülekaalukalt võistluse senise naiste süsta rekordi 2022. aastast, mis kuulus USA-st pärit paatkonnale Two Yerks (Susan Jordan/Jennifer Vosler) ajaga seitse päeva, kümme tundi ja 30 minutit.

Teise koha teenisid kanadalased Carmen Gustafson ja Crispin Studer, kes kaotasid eestlastele 16 minutiga. Kolmanda koha kursil on USA võistkond Obviously Not Golfers.

Lisaks Tetsmannile ja Baumile on võistlustules veel kaks Eesti paatkonda. Estonian Adventurers koosseisus Marek Lindmaa ja Rait Hutrov hoiab laupäeva hommikuse seisuga viiendat kohta ning Team Estonia koosseisus Martin Ilumets ja Hillar Irves üheksandat kohta.

28 võistlusele kvalifitseerunud rahvusvahelisest tiimist startis 17 paatkonda. Kuue võistluspäeva järel on finiši kursil 15 paatkonda. Distantsi läbimiseks on aega kümme päeva.

Võistlust saab reaalajas jälgida siit.