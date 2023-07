Varjun püstitas Eesti meistrivõistluste avapäeval rajarekordi

Reede hommikul algasid Eesti löögimängu meistrivõistlused golfis. Sel nädalalõpul ei ole võistlustules äsja maailma edetabelis 200 sekka jõudnud Richard Teder, kes alustab esmaspäeval U.S Junior Open turniiril.

Rae golfis toimuvatel meistrivõistlustel oli meeste konkurentsis avapäeval edukas valitsev Eesti meister Markus Varjun tulemusega kaheksa lööki alla par'i. Varjun tegi üheksa birdie abil kokku 64 lööki.

"Algul ei saanud vedama ja pärast ei saanud pidama. Peale esimest viit rada mõtlesin, et tuleb raske ja vaevaline päev. Lõin palli hästi, aga putt ei kukkunud. Ja teine pool mängisin samamoodi edasi, andsin endale võimalusi ja siis hakkas putt ka kukkuma," rääkis Varjun.

Võimsa tulemusega püstitas Markus Varjun reedel ka Rae golfi rajarekordi ja Eesti meistrivõistluste ühe päeva rekordi. Noore golfari sõnul rekord kauaks püsima ei jää. "Homme on uus võimalus teha uut rajarekordit, nii et ma arvan, et see kauaks püsima ei jää."

Teisena lõpetas avapäeva Eesti koondislane Kevin Christopher Jegers. Kolmandat kohta jäid jagama koondislane Carl Hellat ning turniiri ainus profimängija Sander Aadusaar.

Kolmepäevase võistluse avapäev tõi nii paduvihma kui ka lõõskavat päikest. Eduka tulemuse teinud Varjunit täna vihm ei takistanud. "Tavaliselt on vihmaga palju keerulisem, aga see ei mõjutanud kuidagi, et ma mängisin samamoodi edasi, lõin häid lööke ja minule vihm seekord haiget ei teinud."

Naiste arvestuses on avapäeva järel kaksikjuhtimine Triin Marleen Ustalil ja Nicky Zoe Lautrel, kes said mõlemad kirja 76 lööki. Ühe löögiga kaotab Meribel Malva ning kahe löögi kaugusel on Annabel Kadak ja eelmise aasta hõbemedalist Elizaveta Sofia Reemet.

Eesti löögimängu meistrid golfis selguvad kolmeringilise võistluse järel juba pühapäeval.