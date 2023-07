Maailmarekordi omanik sai dopingutestide vältimise eest ajutise keelu

Athletics Integrity Unit (AIU) teatas kolmapäeval, et on kehtestanud nigeerlannale ajutise võistluskeelu, sest sportlane jättis 12-kuulise perioodi sees kolmel korral dopingutesti tegemata. AIU sõnul hindab süüdistust distsiplinaarkohus ning edasise keelu osas tehakse otsus enne 19. augustil algavat kergejõustiku MM-i.

Amusan eitas keelatud ainete võtmist. "Ma olen täiesti puhas sportlane ja AIU on mind regulaarselt testinud, võib-olla isegi tihemini, kui tavaliselt. Mind testiti mõned päevad pärast väidetavat kolmandat testi," selgitas 26-aastane sportlane sotsiaalmeedias.

Valitsev maailmameister lisas, et juhtumit hindab veel kolmest sõltumatust vahekohtunikust koosnev tribunal. "Mul on usku, et see olukord saab selgeks enne augustikuist MM-i," sõnas Amusan.

Nigeerlanna jooksis eelmisel aastal Eugene'is toimunud MM-il poolfinaalis välja aja 12,12, millega parandas eelmist maailmarekordit kaheksa sajandiku võrra. Finaalis sai ta lubatust suurema tagatuulega ajaks 12,06.

Eelmisel aastal Rahvaste Ühenduse mängudel 4x100 meetri teatejooksus kuldmedali võitnud Nigeeria nelik jäi hiljem medalitest ilma, sest ankur Grace Nwokocha ei läbinud võistlusjärgset dopingutesti. Amusan jooksis selles jooksus esimest vahetust.

Kui sportlane süüdi mõistetakse, jääb ta vähemalt aastaks tippkonkurentsist välja.