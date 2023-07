Messit tutvustati Inter Miami toetajatele

36-aastane maailmameister toodi väljamüüdud 20 000-pealise rahvahulga ette sõnadega: "Teie number kümme, Inter Miami number kümme, Ameerika number kümme, maailma parim number kümme, Lionel Andres Messi!"

Laupäeval allkirjastatud lepingu kohaselt liitub Messi MLS-i idakonverentsi võistkonnaga 2025. aasta lõpuni. Tema kunagine Barcelona tiimikaaslane Sergio Busquets liitus samuti Miamiga, mille president ning üks omanikest on David Beckham.

"Olen väga õnnelik, et valisin selle linna, et tulla siia oma perekonnaga ja et valisin selle projekti. Mul pole vähimatki kahtlust, et naudime seda kõike väga. Meil saab olema lõbus ja juhtuma hakkab suuri asju. Suur aitäh teile selle päeva eest," olid Messi esimesed sõnad pärast tema esitlemist. "Tahan juba väga alustada treeninguid, et võistelda. Tunnen samasugust tungi võistlemise järele, nagu olen alati tundnud. Tahan väga võita ja aidata Miamil kasvada," lisas Messi.

Soak it in, Leo Messi.



The warmest of welcomes to @InterMiamiCF. pic.twitter.com/STzKSDrBGh — Major League Soccer (@MLS) July 17, 2023

Hetkel on Inter Miami MLS-i idakonverentsis viimasel kohal ning üheksandast kohast, millega pääseks sõelmängudele, lahutab Florida võistkonda 12 punkti. Põhihooaja lõpuni on Miamil jäänud 12 mängu.