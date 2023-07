Balti Keti velotuur toob Eestisse mitme tippmeeskonna järelkasvutiimi

"Ju on midagi, mida me teeme hästi," selgitas velotuuri peakorraldaja Allar Tõnissaar nimekate järelkasvutiimide huvi. "Oleme juba aastaid tiimide hulgas läbi viinud järelküsitlust, kus palunud ausat tagasisidet ning andnud sealjuures lubaduse, üle elada ka kõige karmimad süüdistused. Kõik loomulikult ei viitsi vastata, aga need kes on vastanud, on olnud hästi asjalikud. Läbi tagasiside oleme kindlasti saanud velotuuri korraldust paremaks."

"Kiidetud on velotuuri keskmist taset ja suuri keskmisi kiirusi, mida siinne seltskond suudab pakkuda. Viimastel aastatel on kiidetud ka online otseülekannet, sest oleme jaganud ülekande pilti tiimidele tasuta ning nemad omakorda jaganud seda fännidega. Muide, 2021. aastal oli kõige suurema vaatajaskonnaga riik otseülekannetel Uus-Meremaa, sest nende sportlane Laurence Pithie (Groupama-FDJ Continental) võitis velotuuri ja tema käekäik huvitas Uus-Meremaal väga paljusid," lisas peakorraldaja.

Tänavusel Balti Keti velotuuril on kavas kolm etappi, igas Balti riigis üks. Pidulik meeskondade tutvustus ja esimese etapi lähe leiab aset Tartus, kust sõidetakse 18. augustil piirilinna Valgasse, etapi finišijoon on Jaanikese motokeskuses.

19. augustil jätkatakse Läti pinnal Siguldas. Võistlejatel tuleb läbida kaks suuremat ringi, mille jooksul saab päris mitmel korral nautida Sigulda tõusu kibedat maitset. Velotuuri kulminatsioon saabub Leedus Panevežyses.

Eesti koondis võitis mullu velotuuri nii individuaalselt kui ka meeskondlikult. Edu kordamine lihtne ei saa olema, eriti kui joonele tulevad ka eelpool välja toodud järelkasvutiimid.

"See, et järelkasvutiimidesse jagub kõrge lennuga talente on siin juba ammu tõestatud," toonitab Tõnissaar. "Võtame kas või Mathieu Van der Poeli, kellest on tõusnud rattamaailma suurkuju ning see, et tema CV-s on Balti Keti velotuuri üldvõit ajab tema fännide hordid ilmselgelt velotuuri kodulehele klikke tegema. Usun, et ka erinevate profitiimide inimestele jääb see silma ning võimalik, et läbi selle on samuti velotuurile võistlema tuldud," ütles Tõnissaar.

Lisaks van der Poelile on nimekamatest ratturitest varasematel aastatel osalejate hulka mahtunud Dylan Groenewegen, Phil Bauhaus, Ignatas Konovalovas, Tomas Vaitkus.