Saarmaa võitis Riias oodatud vihma toel

Ilmateade lubas Bikerniekis eile hullumeelses koguses vihma alates kella 13st ning suure saju ootuses otsustasid korraldajad ajakava oluliselt muuta ja kõiki võidusõite lühendada. Hommikused kvalifikatsioonid õnnestus peaaegu kuival rajal ära sõita, kuid pidevalt muutuvad ilmaolud muutsid rehvivaliku osalejate jaoks tõeliseks peavaluks ning slick'e vihmakate vastu vahetada said nad rohkem kui ühe korra. Pärastlõunal ilmataat enam ei halastanud ning päästis luugid valla teise võistlussõidu ajal.

Eile Tallinnas laulupeolisi kimbutanud võimas hoovihm avas oma luugid ka Riias Bikernieki ringraja kohal, kuid Eesti motoringraja meistrivõistluste teisel etapil osalenud sõitjate seas oli üks mees, kes just pvihma ootaski: Superstock 600 klassis jäi esimesel etapil Pärnus võistlemata Jaanus Saarmaal (Suzuki, SK Suzuki Team Estonia), sest ta kukkus treeningul ja vigastas õlga. Kuigi arstid soovitasid visal spordimehel sügiseni taastuda, oli Saarmaa Bikerniekis stardis ja jättis lausvihmas selja taha kõik konkurendid. 0,189 sekundiga kvalifikatsiooni võitnud leedulane Jonas Stankunas (Yamaha) püüdis tal küll kannul püsida, kuid võistluse lõpuks oli Saarmaa konkurendi 16,3 sekundi kaugusele selja taha jätnud ja kihutas asfaldilt vett kõrge kaarega taevasse pritsides efektselt finišisse.

"Minu õnneks oli vihmasõit, kuivaga ma ei suuda praegu sõita pikalt kiiresti, õlg annab nii palju tunda, aga vihmaga oli täiesti OK tunne," ütles õnnelik Saarmaa pärast sõitu. "Mina ootasin pikisilmi vihma ja see tuli täpselt minu sõiduks." Saarmaa järel oli eile teine Stankunas ja kolmas Juris Apinis (Läti, Honda). Keerulist vihmasõitu pigem seda üle elama läinud Alar Laidoner (Yamaha) sai seitsmenda, Ingvar Mägi (Honda, mõlemad Seltec Racing) üheksanda ja Rain Leenpalu (Kawasaki, RedMoto Racing) kümnenda koha.

Ka Supersport 300 klassis oli üks sõitja, kellele märg rada teatud eelised kätte mängis: kvalifikatsioonis kolmanda tulemuse sõitnud Andre Köster, kes teda seal 0,328 ja 1,381 sekundiga edestanud Hugo-Brent Freimannist ja Selyn Kazakovast (mõlemad Yamaha) on veidi pikem ja raskem. Noormees valis võistlussõiduks kvalifikatsioonis kasutatud Kawasaki asemel oma vana ustava KTM-i. "Uuele rattale ei ole meil väga varuosi, ja et sellega vihmas midagi ei juhtuks, jätsime vana ratta vihmasõiduks," selgitas Andre oma valikut. Esimesed paar ringi otsis ta klubikaaslastest möödasõiduvõimalust ning kui tal oli õnnestunud Selynist ja Hugost ette saada, suutis konkurendid ka selja taga hoida. Andre vaatas liidrina igalt ringilt tulles küll ärevalt selja taha, kuid enda sõnul käigukastiprobleemide küüsis vaevelnud Hugo temast mööda enam ei saanud, Selyn ja Karro-Robert Jäärats (Yamaha) pusisid aga veidi kaugemal omavahel. Selle klassi poodiumikohad olid teisel etapil Andre Köster, Hugo-Brent Freimann ja Selyn Kazakova. Kõik Supersport 300 sõitjad on klubist Vihur Motosport.

Superbike klassis mängis kergem hoovihm vingerpussi just kvalifikatsioonis, mis tuli võistleja kukkumise tõttu punase lipuga ka katkestada. Treeningpäeval osade rajalõikude uue asfaltkattega harjumise üle kurtnud rajarekordi 1.36,3 omanik leedulane Šarunas Pladas (BMW) sai Läti sõitjate Sergei Panevini (BMW) ja Ivo Vinninši (Kawasaki) järel alles kolmanda stardikoha, kuid kuival rajal peetud võidusõidus läks uhkelt oma teed. Hanno Veldilgi (Aprilia, Vihur Motosport) õnnestus stardisaginast hästi välja tulla ning ennast pärast Panevinist möödumist kindlalt teisele positsioonile sättida, hoides tagant ründava rivi Marcis Pirtnieksi (BMW, Läti), Panevini, Mihkel Osula (BMW, Vihur Motosport) ja Vinninši vähemalt 4 sekundi kaugusel. Rahulolev Velt sõitis välja ka oma rekordi sellel rajal 1.38,523. Finišis oli Pladase (parim ringiaeg 1.37,394) ja Veldi järel kolmas Pirtnieks.

"Seda jama, mis meie ajasõidus oli, ei tahaks kellelegi - üks ratas teine ratas, vihmarehvid, slick'id, hea, et võidusõidu kuivaga ära sõita saime," ütles Velt. "Olen sõiduga väga rahul, ratas on hea, tegin siin ka oma uue isikliku rekordi. Ainult endal on füüsiline vorm veel veidi nõrk, alles alustasin treeningutega, aga sügiseks tahan paremas vormis olla," lisas ta. "Ka võidusõiduga jäin väga rahule, ainult alguses jäin Panevini taha veidi kinni ja Pladas sai eest ära, tegelikult oli plaan temaga kaasa minna," tunnistas Velt.

Neljanda koha napsas ühel oma lemmikrajal Osula, kes samuti sõiduga väga rahule jäi, suutes head kohta hoida ja lastes Panevinil eksida, et temast mööda pääseda. "Suutsin teistel tempos püsida ja hea aja välja sõita, olen väga rahul," ütles Osula. "Möödasõiduks mul sellel rajal veel oskusi ei ole, pole veel pidepunkte, kust võimalusi leida," tunnistas ta, ent kindlasti annab seda viga parandada. Mait Vestel oli kaheksas ja vend Madis üheksas (mõlemad Suzuki, SK Suzuki Team Estonia) ja Kristian Vaarmann (BMW) kolmeteistkümnes.

B1200 klassi sõitjad seisid enne võidusõitu raske valiku ees - kas vihmarehv või slick, sest polnud teada, kas jõutakse kuivaga finišisse. Enamik jäi siiski slicki juurde, kuid poole võidusõidu ajal hakkas siiski sadama ning üsna ruttu olid paljud kurvid väljasõitnud võistlejaid täis. Lõpuks olidki korraldajad sunnitud võistluse kolm ringi enne õiget aega peatama. Finišilipu langemise hetkeks oli esikohal Girts Zarins (BMW, Läti), teine Karolis Vilcinskas (Yamaha, Leedu) ja kolmas Evgeny Lavrinenko (BMW, Vihur Motosport). Värskelt vigastuspausilt naasnud Arvo Alehodzin (Honda, Vihur Motosport), kes lubas vihmaga igaks juhuks võistlema mitte minna, suutis välja võluda neljanda koha ja Sander Telve (Yamaha, SK Suzuki Team Estonia), kes kvalifikatsioonis pärast väljasõitu imekiiresti ratast vahetada suutis, oli viies. Raido Leenpalu (Kawasaki, RedMoto Racing) tuli kindla peale sõites finišisse seitsmenda ja Andres Tammsaar (Ducati, Biker24 Motospordiklubi) neljateistkümnendana.

Ka C600 ja C1200 klasside ühissõidu ajal langes alla arvestatav kogus sademeid. Pinget lisas asjaolu, et foori ebakorrektse funktsioneerimise tõttu läks start kordamisele ja võistluse pikkust vähendati ringi võrra. Uuel katsel ei saanud kvalifikatsioonis teist aega näidanud Danel Udu (BMW) nii head lähed kui paljud teised ja langes hoopis seitsmendaks. Mitu ringi pusis ta vapra naissõitja Dina Romanenkova (Ducati) selja taga, kuid lõpuks õnnestus tütarlapsest mööduda ja sõit oma klassis viiendal kohal lõpetada. C1200 klassi esikolmik: Davis Briedis (BMW, Läti), Tomas Melnikas (Ducati) ja Aurimas Jankunas (Aprilia, mõlemad Leedu). C600 klassi esikolmikus olid kolm leedulast: Zilvinas Barvidas (Yamaha), Tautvydas Pacevicius (Yamaha) ja Martynas Simelionis (Daytona). Hanno Hansson (Kawasaki, Vihur Motosport) oli kaheksas ja Tarmo Kõrs (Suzuki, RedMoto Racing) üheksas.

Motoringraja Eesti meistrivõistluste järgmised etapid toimuvad 29.-30. juulil Soomes Kemora ringrajal ja 11.-12. augustil Suure Võidusõidu raames Porsche Ringil Pärnus.