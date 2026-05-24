Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

Andres Jaanisoo ja Peeter Koval
Andres Jaanisoo ja Peeter Koval Autor/allikas: EestI Mootorrattaspordi Föderatsioon
Laupäeval peeti Porsche Ringil motoringraja Eesti meistrivõistluste avaetapi esimene võistluspäev, kus jagasid auhindu tänavasõitjad ja ajaloolistel ringrajaratastel kihutavad Classicu sõitjad.

Mõlemas Rahvaliiga klassis läks võit lõunanaabritele. Suuremas Rahvaliiga 1000 klassis võitis lätlane Girts Persevics (Suzuki), teine oli Raiver Viilveer (Suzuki) ning kolmas samuti lätlane Ingus Lidums (Kawasaki).

Ka Rahvaliiga 600 klassis läks esikoht Lätti — võitis Emils Alksars (Kawasaki). Silver Vilisaar (Honda) lõpetas teisena ja leedulane Adas Kurauskas (Kawasaki) kolmandana.

Päeva ühe vaatemängulisema sõidu pakkusid nostalgiahõngulised Classicud, kelle masinad täitsid õhu tuttava kastorka lõhnaga.

Kvalifikatsiooni kiireim Andres Jaanisoo (Vihur CZ 250) haaras sõidu alguses liidrikoha, kuid kogenud Peeter Koval (Vihur Rotax) püsis tihedalt kannul ning tõusis viiendal ringil liidriks. Koval võttis lõpuks võidu, Jaanisoo lõpetas teisena ning kolmanda koha sai Karl Leinus (Yamaha), kes suutis mööduda nii Allar Rannast (IŽ Jupiter) kui ka Marko Murkelist (IŽ).

Pühapäeval tulevad rajale ka Eesti motoringraja kõige kiiremad klassid. Suurim tähelepanu on kindlasti superbike'idel, kus lähevad vastamisi nii uued tulijad kui ka kogenud tegijad: teiste seas Silvester Sarapik, Jaanus Saarmaa, Eemeli Lahti, Hanno Velt ja tagasitulekut tegev Mihkel Osula.

Toimetaja: Siim Boikov

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

