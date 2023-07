Leok: kui eestlased tahavad maailmas läbi lüüa, on vaja tehnilisemaid radu

Pärnu lennuvälja krossirajal pani MX1 klassis oma kogemused maksma 38-aastane Tanel Leok, kes polnud enne etappi tsiklitrenni teinud kaks nädalat. Esimeses võistlussõidus jäi ta 16 võistleja konkurentsis alla vaid Karel Kutsarile, kuid teises sõidus jõudis Leok finišisse esimesena.

"Eks natuke oli ikka raske minu jaoks, ma ei olnud veel väga selle kiirusega harjunud, kuna tsiklitrenni on väga vähe olnud. Algul oligi raske, hommikul veel porine ka, siis ei olnud kiirust veel. Esimene sõit, kui kuiv trajektoor oli veel sees, siis kiirus oli silme ees päris hull," rääkis Leok ERR-ile. "Teises sõidus tegin jälle hea stardi ja olin esimene. Kuna täna oli kolm sõitu, siis tuli natuke mõistusega võtta seda teist sõitu, et kõiki mahlasid kohe välja ei paneks."

Laupäevale pandi punkt traditsioonilise Pärnu Kuninga tiitli sõiduga, kus rajale tulid nii MX1 kui ka MX2 klassi sõitjad. Ka selles sõidus jagati Eesti meistrivõistluste punkte ning taas võidutses Tanel Leok, kes seejärel Pärnu kuningaks krooniti. Etapivõidu võttis Leok 72 punktiga, teine oli viis punkti vähem teeninud Karel Kutsar ja kolmas Gert Krestinov.

"Eesti rajad peaksid tegelikult tehnilisemad olema, kui meie poisid tahavad kunagi kuskil maailmas läbi lüüa. Okei, ma saan aru, me peame arvestama veteranide ja teistega, aga kui need on Eesti meistrivõistlused ja me tahame pealekasvu, et kuskil läbi lüüa... nüüd oli Euroopa tsooni võistlus; kes Hollandisse tulid, saidki aru, et mis on tegelikult krossirada. Kuna mul on ka selline põhi all selliste radade pealt, võingi võib-olla Eestis lihtsama raja peal veel 38-aastaselt võidu sõita," sõnas Leok.

Eesti meistrivõistluste kolmas etapp peetakse augusti teises pooles Tihemetsas.